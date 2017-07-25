Электронная торговля расширяется: свои интернет-магазины откроют RIMI и Prisma

Сети магазинов Coop, Selver и Maxima планируют расширить ассортимент своих интернет-магазинов, а сети Rimi и Prisma — начать предлагать такие услуги.

"Наша задача состоит в том, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос — услуга стала очень популярной", — так оценивает ситуацию руководитель интернет-торговли Selver AS Гуннар Оболенский. По его словам, услугой заказа товаров через интернет-магазин пользуются примерно 10 000 человек, передает rus.err.ee.

Prisma, которая в отличие от других торговых сетей не предлагает услугу по доставке товаров домой и действует по принципу "заказывай и забирай", намерена догнать конкурентов, поскольку в настоящее время объем заказываемых таким образом товаров слишком мал.

Rimi пока не оказывает интернет-услуг, однако, по словам пресс-секретаря Катрин Батс, соответствующий проект сейчас разрабатывается, но конкретной даты, когда он будет запущен, она не назвала.

По словам представителей торговых сетей, ассортимент интернет-магазинов не отличается от ассортимента обычных магазинов, но при этом акцент делается на более тяжелые товары.

"Средняя стоимость заказа сейчас составляет примерно 50 евро. Это зачастую обусловлено тем, что если стоимость заказываемых товаров более 40 евро, то доставка на дом происходит бесплатно", — пояснил руководитель по коммуникации Coop Мартин Мийдо.