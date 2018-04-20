Elektritakso приступает к эксплуатации электромобилей нового поколения

По словам Контсона, новые электромобили сначала будут введены в эксплуатацию в Таллинне и Пярну, но в течение ближайших полутора лет планируется заменить все транспортные средства таксопарка автомобилями Nissan LEAF нового поколения. Кроме того, предприятие планирует существенно расширить свою деятельность — если в настоящее время в таксопарке Elektritakso насчитывается 55 автомобилей, то в перспективе пяти лет поставлена цель увеличить численность нынешнего таксопарка в Эстонии почти в десять раз.

Региональный менеджер балтийского сегмента Nissan Nordic Europe Маргус Микк отметил, что новый Nissan LEAF упрощает работу таксистов — автомобиль придерживается полосы и поддерживает скорость в соответствии с движением впереди идущего автомобиля, способен сам парковаться, предупреждает об автомобиле, движущемся в ”слепом углу”, останавливается в случае опасности и т.д. "Профессия таксиста теперь существенно изменилась в сравнении с прежними временами”, — отметил он.

Микк выразил большую радость в связи с тем, что предприятие Elektritakso еще с первых лет своей деятельности неизменно отдает свое предпочтение автомобилям марки Nissan LEAF. ”Мы очень благодарны предприятию Elektritakso за такое доверие. Когда они начинали свою деятельность в 2012 году, они стали первым предприятием, предлагающим услугу таксоизвоза на электромобилях, и в своем решении относительно Nissan LEAF они, в первую очередь, исходили из доверия к марке Nissan. Мы очень рады констатировать, что марка Nissan оправдала их ожидания, и таксопарк, который из года в год оснащался автомобилями Nissan LEAF, к настоящему моменту пополнился первыми 11 автомобилями Nissan LEAF нового поколения”, — добавил он.

Микк подчеркнул, что в то время, когда города во всем мире столкнулись с проблемами, связанными с низким качеством воздуха и увеличением количества выбросов парниковых газов, такие автомобили, не производящие выхлопных газов, как Nissan LEAF, позволят решить данные проблемы. ”В этом вопросе большую помощь оказывают также таксоизвозчики, автомобильный парк которых полностью укомплектован электромобилями”, — рассказал он.

Эстонское предприятие такзоизвоза Elektritakso начало свою деятельность в 2012 году и на сегодняшний день работает в Таллинне, Пярну и Тарту, являясь крупнейшим таксоизвозчиком в Эстонии. В таксопарке Elektritakso насчитывается в настоящее время 55 автомобилей.

Основным видом деятельности предприятия Nissan Nordic Europe OY является импорт автомобилей Nissan и запчастей к ним и оптовая продажа дилерам Nissan в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Эстонское представительство Nissan Nordic Europe расположено в Таллинне, по адресу Осмуссаааре теэ 10, и занимается администрированием дилеров в странах Прибалтики.