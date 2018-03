Elektrilevi заключило соглашения на проведение сетевых работ стоимостью в 40 млн евро

Предприятие Elektrilevi заключило в шести регионах Эстонии рамочные соглашения на проведение сетевых работ до 2022 года. Общая стоимость работ по строительству, обслуживанию и ремонту электросети составляет порядка 40 миллионов евро. Никогда прежде предприятие Elektrilevi не закупало у партнеров в рамках поставок на сетевые работы так много различных работ с электросетью, сообщается в пресс-релизе.

Партнеры будут ликвидировать неисправности электросети, осуществлять обслуживание линий, проводить работы по ремонту и строительству электросети в Ида- и Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Рапламаа, Хийу- и Сааремаа, а также в восточной части Харьюмаа.

”За последние пять лет число неполадок в сети Elektrilevi сократилось почти в два раза, а это означает, что поддерживать у себя для этой цели круглосуточную готовность все семь дней в неделю не является разумным. Отдав партнерам целый ряд различных видов работ, мы сможем действовать более эффективно, а партнерские предприятия смогут лучше планировать рабочую нагрузку и управлять ей”, — сказал руководитель сферы строительства Elektrilevi Кристо Кюлльястинен.

В результате международного конкурса поставок предприятие Elektrilevi заключило шесть договоров. AS KH Energia-Konsult вместе с OÜ Pluvo будут проводить сетевые работы в восточной части Харьюмаа, OÜ Elrek-Mont в Ида-Вирумаа, OÜ Arendus & Haldus вместе с Empower AS в Ляэне-Вирумаа, AS Connecto Eesti в Ярвамаа и Рапламаа, Empower AS на Хийумаа и Сааремаа.

”Исходя из развития сети и ожиданий в отношении эффективной сетевой услуги, мы движемся в том направлении, где роль Elektrilevi все чаще заключается в планировании электросети при помощи инженерно-технических знаний, разумном заказе работ и управлении ими. А сетевые работы мы все чаще будем проводить при помощи партнеров”, — описал Кюлльястинен направление развития сети.

”Понятно, что для нас этому сопутствует ответственность за обучение партнерских предприятий и обеспечение однородного качества — для клиента наши партнеры являются нашим продолжением, и мы должны беречь компетенции по проведению сетевых работ не только на нашем предприятии, но и на рынке в целом”, — добавил он.

Elektrilevi является крупнейшим сетевым предприятием в Эстонии, которое управляет приблизительно 61 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций. Кроме этого предприятие управляет 40 процентами пунктов уличного освещения Эстонии и пилотирует строительство при электроинфраструктуре открытой сети связи с быстрым интернетом.