Elektrilevi понизила цену сетевой услуги

Фирма Elektrilevi опубликовала сегодня на интернет-странице и согласованный с Департаментом конкуренции новый прейскурант сетевой услуги, который вступит в силу с 1 июля.

Цена уменьшится для бытовых клиентов в среднем на четыре и для предприятий в среднем на восемь процентов. Поскольку изменения происходят и в компонентах платы, влияние для клиентов будет различным в зависимости от пакета и объема потребления.

”Конечная цель изменений заключается в том, чтобы поддержать соответствие объема обслуживаемой электросети реальным потребностям наших клиентов. Таким образом, мы сможем держать затраты и цены в долгосрочной перспективе на минимальном уровне”, — сказал руководитель отдела обслуживания клиентов Elektrilevi Айнер Тийтсон.

Для бытовых клиентов к выбору пакетов добавится новый пакет ”Сеть 2 с ежемесячной платой” (Võrk 2 kuutasuga), который создаст примерно для 130 000 клиентов возможность уменьшить ежемесячные выплаты за сеть. Клиентов, для которых новый пакет окажется дешевле нынешнего, предприятие Elektrilevi переведет само к 1 июля, сообщив клиенту об этом изменении предварительно. Если клиент не желает менять пакет, разумеется, он может от этого отказаться.

Второе важное изменение заключается в том, что с 1 января 2018 года вступает в силу постоянная плата в местах потребления, где потребление полностью отсутствует или в течение года составляет в общей сложности до 250 киловатт-часов. Основой для расчетов является потребление за предыдущий, то есть, в данном случае — 2017 год. Ежемесячная плата для сетевого соединения с отсутствующим или небольшим потреблением составит для квартир в основном 1,5 евро, а для жилых домов — в зависимости от главного предохранителя 3-5 евро в месяц.

Клиентов, на которых повлияет изменение, фирма Elektrilevi известит письмами, рассылка которых начнется в мае. Также с мая в электронной системе обслуживания на домашней странице будет доступен калькулятор пакетов, который поможет сравнить прежние и новые цены.

”Мы советуем клиенту подождать, пока ему не придет от нас письмо с извещением и объяснением, как повлияет на него это изменение. Поскольку в пакетах бытовых клиентов ”Сеть 1” и ”Сеть 2” цена за передачу останется прежней, имеется и значительное количество клиентов, для которых ничего не изменится”, — пояснил Тийтсон.

Новое формирование цены расширит количество клиентов, у которых появится мотивация приспособить свой главный предохранитель в месте потребления к реальным потребностям, поскольку абонентская плата в частных домах зависит от размера главного предохранителя. В квартирном доме главный предохранитель общий на всех, и постоянная плата для квартир преимущественно будет одинаковой. На сайте Elektrilevi есть и калькулятор главного предохранителя, который поможет в оценке разумной величины главного предохранителя исходя из потребительских потребностей.