Ekspress Grupp подала в суд на ушедшего к конкуренту сотрудника

Фирма Ekspress Grupp, владелец Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий, подала в суд на бывшего коммерческого директора Риво Пылдоя, который через считанные дни после ухода из Ekspress Grupp приступил к работе у главного конкурента фирмы — Eesti Meedia, пишет Äripäev.

Когда Пылдоя приступил к должности коммерческого директора Delfi в 2010 году, то он подписал шестимесячный запрет на работу у конкурентов. В качестве компенсации Ekspress Grupp обязалась выплачивать ему определенную сумму за каждый их этих месяцев.

15 декабря Пылдоя приступил к работе коммерческого директора в Eesti Meedia, после чего Ekspress Grupp подала против него иск, обвинив в нарушении договора.

Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийс Рюйтсалу отмечает, что фирма не стала бы начинать судебную тяжбу, если бы Пылдоя не пытался переманить сотрудников Ekspress Grupp к своему новому работодателю.