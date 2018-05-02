02.05.2018, 17:25

Экспорт Tere и Farmi Piimatööstus по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 24%


rus.delfi.ee
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Tere nõukogu esimees Katre Kõvask (vasakult), Tere juhataja Margit Talts ning Farmi Piimatööstuse juhataja Valdis Noppel.
Tere nõukogu esimees Katre Kõvask (vasakult), Tere juhataja Margit Talts ning Farmi Piimatööstuse juhataja Valdis Noppel.Foto: Tiit Blaat

Консолидированный оборот Tere AS и Farmi Piimatööstus в первом квартале 2018-го года составил 26,7 млн евро, что на 7% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Консолидированный оборот экспорта предприятия вырос за то же время на 24%: основными целевыми рынками являлись Финляндия и Латвия, но товар отправляли и в более экзотичные страны, например, в Казахстан и в Афганистан. Tere и Farmi Piimatööstus в первом квартале закупили в общей сложности 40 000 тонн сырья, сообщается в пресс-релизе.

”Мы сосредоточены на повышении эффективности, увеличении экспорта и инновативном развитии продукции”, — сказала председатель правления AS Tere и Farmi Piimatööstus Катре Кываск. ”За последний год мы приблизились к стабильному и устойчивому росту в основных группах товаров. Усилия, которые мы приложили в течение последнего года на экспортных рынках, начали приносить первые плоды, и хотя конкуренция пока очень плотная, качество нашей продукции высоко ценится за границей, и мы будем продолжать трудиться во имя увеличения экспорта”, — добавила она.

”Мы оптимистично смотрим в будущее, и уверены, что сосредоточившись на своей основной деятельности, сможем вырасти как на домашних, так и на экспортных рынках”, — отметила Катре Кываск. ”Мы по-прежнему используем бренды Tere и Farmi, которые известны и ценятся как в Эстонии, так и за рубежом. По-прежнему идет работа над развитием продукции, поэтому мы надеемся еще в этом году удивить потребителей интересными новинками. Все три наши молочные производства работают с хорошей загрузкой, в то же время нам есть куда расти, обеспечивая развитие предприятия.

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