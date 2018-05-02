Экспорт Tere и Farmi Piimatööstus по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 24%

Консолидированный оборот Tere AS и Farmi Piimatööstus в первом квартале 2018-го года составил 26,7 млн евро, что на 7% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Консолидированный оборот экспорта предприятия вырос за то же время на 24%: основными целевыми рынками являлись Финляндия и Латвия, но товар отправляли и в более экзотичные страны, например, в Казахстан и в Афганистан. Tere и Farmi Piimatööstus в первом квартале закупили в общей сложности 40 000 тонн сырья, сообщается в пресс-релизе.

”Мы сосредоточены на повышении эффективности, увеличении экспорта и инновативном развитии продукции”, — сказала председатель правления AS Tere и Farmi Piimatööstus Катре Кываск. ”За последний год мы приблизились к стабильному и устойчивому росту в основных группах товаров. Усилия, которые мы приложили в течение последнего года на экспортных рынках, начали приносить первые плоды, и хотя конкуренция пока очень плотная, качество нашей продукции высоко ценится за границей, и мы будем продолжать трудиться во имя увеличения экспорта”, — добавила она.