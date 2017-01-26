Экспорт часов из Швейцарии претерпел рекодно низкий упадок за последние 7 лет

Экспорт швейцарских часов в 2016 году упал на 9,9%, что стало максимальным снижением за семь лет, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Объем экспорта часов в прошлом году составил 19,4 млрд швейцарских франков ($19,4 млрд).

Падение по итогам 2016 года стало максимальным с 2009 года, когда экспорт швейцарских часов рухнул на 22% на фоне глобального кризиса.

Всего швейцарские компании экспортировали 25,4 млн часов в прошлом году, что также является самым низким уровнем с 2009 года. Ситуация в секторе существенно изменилась за последние годы на фоне активизации борьбы со взяточничеством в Китае, а также ослабления спроса в Гонконге. Швейцарская Richemont сообщила, что в прошлом году потратила более 200 млн евро на выкуп непроданных часов, а также была вынуждена сократить порядка 200 рабочих мест в центре по производству часов марок Cartier, Vacheron Constantin и Piaget.

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В декабре экспорт швейцарских часов снизился на 4,6% — до 1,66 млрд франков. Поставки часов в Гонконг в прошлом месяце упали на 15,7% — до 209 млн франков, в Великобританию — на 7,8%, до 97 млн франков, в Сингапур — на 9,7%, до 92,6 млн франков. Экспорт швейцарских часов в США увеличился на 10,9% — до 179 млн франков, в Китай — на 27,6%, до 140 млн франков, в Японию — на 3,9%, до 99 млн франков.

Экспорт часов из Швейцарии в Россию в декабре рухнул на 43%, до 13,4 млн франков. Федерация швейцарской часовой промышленности видит благоприятные сигналы в секторе, и ожидает, что экспорт часов стабилизируется в 2017 году. Так, Richemont уже сообщила, что продажи часов в ее магазинах, вернулись к росту в последнем квартале прошлого года. При этом спрос на швейцарские часы в Китае во втором полугодии увеличился на 9,1%.

В целом объем швейцарского экспорта в реальном выражении в декабре 2016 года вырос на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. Импорт сократился на 0,8% относительно ноября. В предыдущем месяце экспорт из Швейцарии упал на 4%, импорт — на 4,5%. Профицит торгового баланса страны в декабре сократился до 2,72 млрд швейцарских франков по сравнению с 3,5 млрд франков в ноябре.

Экспорт золота из Швейцарии в прошлом месяце вырос до 287,6 тонны (10,8 млрд франков) по сравнению с 191,4 тонны в ноябре. Поставки драгметалла в Китай выросли до 158 тонн с 30,6 тонны в ноябре, в Индию — снизились до 20,6 тонны с 63,2 тонны, в Гонконг — уменьшились до 38 тонны с 45,8 тонны. Сентябрьский импорт золота в Швейцарию увеличился до 323,6 тонны с 220,5 тонны месяцем ранее. При этом поставки драгметалла из Великобритании подскочили до максимальных с декабря 2015 года 148 тонны по сравнению с 48,4 тонны месяцем ранее.

Швейцария в прошлом месяце импортировала 152 кг российского палладия — это на 51 кг больше, чем в ноябре.