Эксперты: в Европе намечается новый пузырь на рынке недвижимости

Французские частные инвесторы активно вливают деньги в фонды недвижимости, увеличивая цены на элитные европейские объекты коммерческой недвижимости до "неразумных" уровней, сообщают специалисты инвестфонда Fidelity International Ltd. Об этом пишет Вести.Экономика.

Приток денежных средств в так называемые французские коллективные инвестиционные механизмы, которые скупают собственность и другие активы по всей Европе, достиг 5,6 млрд евро ($6,5 млрд) в прошлом году. Это на треть больше, чем в 2015 г., уточняют специалисты Fidelity International.

Инвесторы вливают деньги в эти фонды в надежде на то, что получат в результате более высокую прибыль, если сравнивать с вложениями в акции и облигаций. Такая тенденция также связана с благоприятным режимом налогообложения. Как результат, цены на объекты коммерческой недвижимости премиум-класса в таких городах, как Берлин, Париж, Мадрид и Цюрих, сейчас гораздо выше пиковых значений 2007 г.

Как отмечается в отчете, решение Великобритании о выходе из Евросоюза уже показало, как раскрученный рынок британской недвижимости постепенно начинает терять популярность. Частные инвесторы начали активно выводить капитал из британских фондов недвижимости, после того как в июне 2016 г. стало известно о Брекзите. Некоторые менеджеры были вынуждены приостановить торговлю.

По данным исследования компании Hamptons International, в I квартале этого года доля европейцев из континентальной Европы в числе покупателей элитной собственности в центральных районах Лондона составила всего 8%. Эксперты связывают падение интереса к дорогой недвижимости в британской столице с итогами референдума о выходе страны из Евросоюза, который состоялся в конце июня прошлого года. Во II квартале 2016 г., например, 28% жителей Старого Света числились в покупателях элитной собственности в Лондоне.

По информации Hamptons International, число желающих продать лондонскую элитную собственность также резко выросло. В III квартале 2016 г. их доля достигла 37% среди остальных собственников, выставляющих недвижимость на продажу.