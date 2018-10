Эксперты со всего мира соберутся на цифровом саммите в Таллинне

Во встречах примут участие министры, занимающиеся ИТ и цифровыми темами, предприниматели и инноваторы со всего мира, сообщает пресс-служба правительства.

На цифровом саммите эксперты мирового уровня из The McKinsey Global Institute, The Lisbon Council, Centre for Public Impact и European Centre for International Political Economy впервые представят научные работы об искусственном интеллекте и глобальной торговле данными.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в вопросах, касающихся искусственного интеллекта, государства должны действовать уже сейчас. ”Уже сегодня четко видно, что в ближайшие годы произойдут большие изменения в области искусственного интеллекта. Мы не можем ждать и оставить на волю случая развитие этой области. Необходимо создание как юридических рамок, так и общих этических и технологических стандартов, которые бы способствовали развитию и инновациям, а также обеспечивали бы безопасность и содействовали укреплению доверия”, — добавил Ратас. В этом году в фокусе Tallinn Digital Summit следующие темы: искусственный интеллект и глобальная торговля данными, возможности их использования, проблемы в области управления государством, бизнесом и в обществе в целом.