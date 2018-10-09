Эксперты со всего мира соберутся на цифровом саммите в Таллинне

Министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист сказал, что цель Эстонии — руководить дебатами в области юридических вопросов, связанных с темой искусственного интеллекта, на международном уровне. ”Каждый человек, который использует поисковую систему Google или общается посредством Facebook, уже сталкивался с искусственным интеллектом. Использование искусственного интеллекта при разработке новых товаров или услуг постоянно создает новые возможности. Обязанностью государства для обеспечения возникновения необходимого пространства для инноваций является создание четкой правовой базы с учетом вопросов приватности и этики, которые возникают при внедрении новых технологий”, — сказал Таммист.

В Tallinn Digital Summit 2018 примут участие вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, ИТ-министр Ирландии Денис Ноутен, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ким Бу Ким, министр цифрового развития Швеции Петер Эриксон, министр коммуникации Сингапура др. Джанил Пахачири, министр инноваций общественного сектора Дании Софи Лёхде, министр цифрового управления Новой Зеландии др. Мэган Вудз, министр дигитализации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Джереми Райт, государственный министр научно-технической политики Японии Такуя Хираи, вице-министр промышленности Уругвая Гильермо Монцеччи, вице-министр экономики Литвы Элиюс Чивилис, а также заместитель госсекретаря по внутренним делам, строительству и по делам общин Германии др. Гюнтер Крингс.

В состав делегации, которой руководит премьер-министр Эстонии Юри Ратас, входят министр предпринимательства и информационных технологий Рене Таммист, вице-канцлер по вопросам связи и государственных инфосистем Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, советник Государственной канцелярии по вопросам цифровых инноваций Мартен Каэватс и эстонские ИТ-предприниматели.

Руководитель The McKinsey Global Institute Джеймс Маника представит итоги свежего исследования о влиянии искусственного интеллекта на экономику, общество и рынок труда. Также будет представлен прогноз, как повлияет появление искусственного интеллекта на рынок труда в будущем и как государства должны к этому подготовиться.

Директор и научный сотрудник действующего в Брюсселе The Lisbon Council Луукас Ильвес, представит доклад и будет руководить дебатами на тему безопасности в век искусственного интеллекта. Основная цель дискуссии — обсудить, каким образом политические деятели, предприниматели и ученые могли бы обеспечить безопасность в области искусственного интеллекта, защищая основные ценности и права. Будут представлены государственные стратегии и международные инициативы в области безопасности и защищенности этого процесса.

Научный сотрудник Centre for Public Impact Дэнни Бэркли, представит исследование в области управления на основе искусственного интеллекта и пять практических принципов, которые могли бы мотивировать правительства использовать искусственный интеллект в своей работе. Научный сотрудник Boston Consulting Group Мигель Карраско представит новое исследование в области готовности государств и правительств к широкому внедрению искусственного интеллекта.

Во время дискуссии министров на тему торговли данными научный сотрудник Хосук Ли-Макияма из European Centre for International Political Economy представит свой доклад.

Во время первой сессии саммита сделают свои доклады руководитель исследований в области искусственного интеллекта Google Грэг Коррадо и стратегический руководитель некоммерческого объединения OpenAI Джек Кларк.

Научные партнеры встречи: отделение бизнес- и экономических исследований института McKinsey Global Institute (MGI), фонд, созданный при Boston Consulting Group, — Centre for Public Impact (CPI), а также Lisbon Council и European Centre for International Political Economy (ECIPE).