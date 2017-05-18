Эксперты: сделка с ОПЕК обошлась России в миллиарды рублей

Соглашение России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти ударило по российским производителям, которые лишились десятков миллиардов рублей, но при этом благоприятно сказалось на российском бюджете.

В случае продления соглашения потери российских нефтяных компаний могут составить десятки миллиардов рублей, — к таким выводам пришли эксперты аналитической компании Vygon Consulting, которые представили в среду доклад о состоянии российской нефтяной сферы.

Эксперты Vygon Consulting рассмотрели два сценария развития ситуации на российском нефтяном рынке в зависимости от результатов переговоров с ОПЕК — отказ от продления сокращения с ОПЕК и продление его еще на полгода.

В ноябре прошлого года Россия и страны организации договорились сократить добычу нефти 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Россия в рамках соглашения обязалась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Это решение привело к росту цен на нефть до 55 долларов за баррель к концу 2016 года. В эту среду цены на нефть марки Brent превышали 52 доллара за баррель.

К сделке в России присоединились все крупнейшие нефтяные компании. В январе компании в совокупности, по расчетам экономистов, сократили добычу на 50 тысяч баррелей в сутки, а к апрелю они сократили добычу на обещанные 300 тысяч баррелей.

Доходы вырастут

В мае этого года добыча нефти в России составила 10,9 млн баррелей в сутки против 11,2 млн баррелей в сутки в октябре 2016 года, что стало рекордным уровнем добычи со временем распада СССР. Добиться этого сокращения было относительно легко.

Однако в случае продления соглашения с ОПЕК компаниям будет сложнее удерживать добычу на майских уровнях, уверены экономисты. Они будут нести финансовые потери, а также им придется сокращать добычу на новых скважинах, что скажется на уровне добычи нефти в России в ближайшие годы.

15 мая Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить сделку.

По подсчетам экспертов, если соглашение не будет продлено, то средние цены на нефть марки Brent в этом году составят 48-50 долларов за баррель. Если же соглашение продлят, то в 2016 году Brent будет стоить 55 долларов за баррель, а в 2018 году — 57 долларов за баррель.

При этом эксперты оговариваются, что эффект от сокращения добычи будет краткосрочным, а производители нефти на фоне сланцевой революции в США уже не имеют такого влияния на рынок, как раньше.

В случае продления сделки с ОПЕК доходы российского бюджета вырастут на 1,9 трлн рублей в 2017 году по сравнению со сценарием, когда стороны не смогли заключить вообще никакого соглашения. В реальности при продлении соглашения выигрыш бюджет в этом году составит около 850 млрд рублей из-за сокращения добычи и укрепления рубля.

Потери компаний

В рамках нынешнего соглашения компании смогли сократить добычу на старых месторождениях. Сделать это было, по мнению экономистов, не очень тяжело. Это связано с технологическим фактором: установки по добыче нефти в Западном Сибири позволяют сократить добычу при относительно небольших потерях.

Помогли нефтяникам даже погодные условия: в Западной Сибири в январе этого года температура опускалась ниже 60 градусов Цельсия, при таких условиях добывать нефть было невозможно.

Однако это уже привело к финансовым потерям для компаний. Их прибыль до налогообложения и выплаты процентов (EBITDA) уже благодаря принятому решению о сокращении добычи снизились на 18 млрд рублей. Если же соглашение будет продлено, то потери составят около 84 млрд рублей. Доходы нефтяных компаний будут ниже и в 2018 году.

Если государству сделка с ОПЕК выгодна, то финансовое положение нефтяных компаний от нее ухудшится, делают вывод эксперты.

В случае продления сделки ситуация может ухудшиться, компаниям придется как-то ограничивать добычу на новых месторождениях и переносить сроки ввода и бурения на новых месторождениях. При этом они уже сделали в них большую часть инвестиций, а также пользуются налоговыми льготами, сроки действия которых ограничены.

В целом добыча нефти в России из-за сокращения бурения останется ограниченной и в 2018 году, уверены эксперты.