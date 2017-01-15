Ускорившийся в прошлом году рост цен на квартиры и активная купля-продажа квартир продолжатся и в начавшемся году, считают эксперты.

По словам аналитика Тыну Тоомпарка, в 2016 году стабильный рост был заметен в большинстве уездных центров, а на первом месте стоит все же увеличение количества сделок: ”Логика рынка недвижимости такова, что через 3-5 кварталов после изменения количества заключаемых сделок в ту или иную сторону, в ту же сторону меняется и цены”, пишут Деловые ведомости.

По словам Тоомпарка, при оживлении рынка недвижимости всегда появляется мысль, что что-то может пойти не так: ”Внутренние экономические факторы указывают, скорее, на то, что тенденция роста какое-то время продлится”.

Хотя покупательская способность жителей Эстонии оставляет желать лучшего, чувство уверенности подкрепляется тем, что значительная часть сделок — это покупка жилья, и прежнего спекулятивного интереса на рынке практически не наблюдается.

Компания Pindi kinnisvaraburoo также отметила оживление в уездных центрах, и партнер Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заявил, что ”не все же рвутся в Таллинн”, пояснив, что все больше людей переезжает в уездные центры на работу из небольших поселков.