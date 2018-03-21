Эксперты: разница цен на квартиры в крупнейших городах ошеломляет

Рынки недвижимости в крупнейших городах Эстонии отличаются невероятной разницей цен: например, квартиры в пятом по величине городе Кохтла-Ярве стоят в целых 25 раз меньше, чем квартиры в столице!

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал в пресс-релизе, что уровни цен на жилье в крупнейших городах, нашедшие отражение в индексе Pindi, не демонстрируют никаких признаков выравнивания. ”И эта тенденция, скорее, углубляется, то есть более бедные регионы становятся еще беднее, а достаток все активнее концентрируется в окрестностях Таллинна и Тарту, что серьезно отражается также и на стоимости квартир”, — сказал Сооман. По его словам, в феврале средняя стоимость квадратного метра сделок с квартирной стоимостью в Таллинне составляла 1 812 евро, в то время как в Кохтла-Ярве она едва достигала 73 евро.

В феврале текущего года индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился на 2,4%, и взвешенная средняя стоимость сделок составила 1 431 евро за квадратный метр. В январе по корригированным сведениям данный показатель составлял 1466 евро /м².

Если в январе нынешнего года в индексированных городах была заключена 1201 сделка с квартирной собственностью, то в феврале количество сделок составило 1199. Для сравнения — в 2017 году в индексных городах было совершено 1 135 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 6 процентов ниже. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 129 процентов выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело со стоимостью, охватывающей жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

Полезный совет — проверьте крышу сразу после того, как растает снег

Переменчивый северный климат и большие массы снега каждый год разрушают тысячи крыш, поэтому во избежание ущерба стоит проверять состояние кровли сразу после того, как сойдет последний снег.

Руководитель отдела обслуживания недвижимости Pindi Kinnisvarahaldus Хелийс Анто сказала, что в случае разрыва или прогиба кровельного покрытия шириной всего в пару сантиметров потолки верхних этажей как частного, так и многоквартирного дома после весенних дождей могут получить серьезные повреждения и дать течь, и их ремонт может обойтись в тысячи евро.

”Проще и дешевле проверить состояние крыши сразу же после оттепели”, — сказала Анто. Она добавила, что на самом деле председатель каждого товарищества вполне в состоянии самостоятельно проверить крышу, однако если зрение не очень хорошее, или отсутствует специальное снаряжение, то такая услуга для всего большого многоквартирного дома обойдется всего около ста евро.