Эксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕС

Так называемый "закон Яровой", предусматривающий обязательное хранение российскими операторами сетевого трафика абонентов, будет противоречить новому регламенту Евросоюза о защите данных, из-за чего российские компании окажутся под угрозой штрафа суммарным размером до 45 млрд рублей, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Института исследования интернета.

Как пишет издание, в мае 2018 года Евросоюз введет новые правила, в соответствии с которыми данные европейских пользователей можно будет хранить только в тех случаях, если спецслужбы подтвердят, что такие действия в отношении конкретного абонента служат целям обеспечения национальной безопасности и правопорядка. "Закон же Яровой подразумевает хранение данных всех абонентов без исключения и использование этих данных постфактум для доказательств, в случае если пользователь окажется виновным", — объясняют "Ведомости" противоречие российского и европейского законов.

Газета отмечает, что европейский регламент может быть нарушен, так как в России живет много граждан ЕС, которые пользуются услугами российских операторов, кроме того, россияне, деятельностью которых интересуются спецслужбы, могут переписываться и разговаривать с абонентами из Европы.

Так как европейский регламент вступит в силу в мае 2018 года, а "закон Яровой" — 1 июля 2018 года, у сторон есть чуть меньше года, для того, чтобы решить проблему противоречия нормативных документов. В противном случае при нарушении европейского законодательства — хранении данные пользователя из ЕС без его согласия или предоставления этих данные российским правоохранительным органам без решения суда — российские операторы окажутся под угрозой штрафа в размере до 20 млн евро или до 4% от годовой глобальной выручки в зависимости от того, какая сумма больше. "Если рассчитывать штраф, отталкиваясь от последней цифры, большой четверке российских операторов придется заплатить штраф суммарным размером около 45 млрд руб", — отмечают "Ведомости".

"Пакет Яровой"

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

"Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании — в течение года.

Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.