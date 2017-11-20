Эксперты подсчитали убытки британцев после начала Brexit

Запуск Brexit негативно отразился на уровне доходов и общем качестве жизни британцев, пришли к выводу в лондонском Centre for Economic Performance. По данным специалистов, из-за этого процесса каждая семья ежегодно теряет $534.

Начало процедуры Brexit негативно отразилось на инфляции в Великобритании, реальной заработной плате и общем уровне жизни британцев. К такому выводу на основании собственного анализа пришли исследователи лондонского центра Centre for Economic Performance, пресс-релиз по результатам их работы опубликован на сайте организации.

В среднем Brexit, как заметили специалисты, каждую неделю обходится британской семье в £7,74 ($10,23), что соответствует £404 ($533,9) в год. Помимо этого рост реальной заработной платы британцев после запуска процедуры выхода страны из Евросоюза снизил рост инфляции.

Влияние роста цен в связи с референдумом о Brexit эквивалентны сокращению годовой заработной платы для среднего рабочего в размере £448 ($592), сообщили специалисты, отметив, что, таким образом, голосование в пользу выхода из ЕС стоило среднестатистическому британцу почти целую зарплату за неделю.

Кроме того, как выяснили исследователи, из-за начала процедуры Brexit семьи с любым уровнем дохода и во всех регионах страны почувствовали на себе рост инфляции (наиболее сильно это испытали жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, наименее — лондонцы). В частности, сразу после референдума, как утверждают аналитики, фунт обесценился примерно на 10%, что ”привело к росту инфляции за счет увеличения стоимости импорта как готовых изделий, так и промежуточных ресурсов”. Больше всего это отразилось на стоимости таких продуктов, как хлеб, крупы, молоко, сыр, яйца, кофе, чай, какао, пиво, вино, а также мебели, ювелирных изделий и часов.​

Таким образом, в докладе Centre for Economic Performance показывается, что голосование за выход из ЕС ”было непредвиденным шоком для экономики Великобритании”, делают вывод исследователи. ”Наши результаты дают убедительные доказательства, что британские семьи до сих пор платят экономически за голосование о том, чтобы покинуть ЕС”, — отмечает один из соавторов анализа, доктор Томас Сэмпсон.

Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня прошлого года. В ходе него 51,9% проголосовавших высказались за выход страны из ЕС. 19 ноября британская газета Sunday Times сообщила, что в случае краха правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй страна может выйти из Евросоюза по наихудшему, ”хаотическому” сценарию. Согласно одному из вариантов Брюссель должен будет отключить Британию от общеевропейских баз данных по вопросам безопасности и постепенно выплатить Лондону €3,5 млрд, которые, по оценке ЕС, внесло королевство в Европейский инвестиционный банк при вступлении в Еврос​оюз. По оценкам Великобритании, ее доля в банке составит около €10,2 млрд.