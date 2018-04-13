Эксперты: под угрозой в первую очередь находятся люди со средней квалификацией

Оба эксперта сошлись во мнении, что под угрозой в первую очередь находятся люди со средним уровнем квалификации.

Научный сотрудник Хертфордширского университета Кайре Холтс и профессор трудового права Тартуского университета Мерле Эриксон подчеркнули, что под вопросом и само понятие трудовых отношений. Также необходимо обдумать, надо ли расширить защиту, распространяющуюся на работника, находящегося в традиционных трудовых отношениях, на новые формы трудовой занятости. Это особенно актуально в свете роста популярности виртуальных форм трудовой занятости и работы посредством онлайн-платформ. Основную проблему представляет риск оказаться за чертой бедности, связанный с нестабильностью работы. ”Новые формы трудовой занятости влекут за собой и проблемы, связанные с уплатой налогов: правовой статус работника может быть неясным”, — пояснила Эриксон.

Координатор европейской миграционной сети Аве Лаурен отметила, что рабочая сила больше не является стабильным ресурсом и трудовая миграция становится все более привычным явлением в Эстонии и по всему миру. ”Государства хотят, чтобы к ним на постоянной основе иммигрировали таланты. Таланты же предпочитают мобильный образ жизни. В Эстонии есть хорошие предпосылки для того, чтобы привлекать таланты”, — сказала она. По словам эксперта Arenguseire Keskus Йоханны Валлисту, в Эстонии этот фактор уже учитывается и это — шаг в верном направлении. ”Это доказывают быстрое развитие программы э-резидентства и первые шаги по созданию визы цифрового кочевника”, — пояснила она.

Мярт Массо (Praxis) и Янно Ярве (CentAr) представили возможности государств по обеспечению социальной защиты жителей в условиях меняющегося рынка труда. В своих докладах они отметили, что все больше людей работает в нескольких местах одновременно или становится фрилансерами. Схемы социальной защиты, опирающиеся на работодателей, не предлагают для них хороших решений. Наиболее серьезная проблема социальной защиты в Эстонии — ее жизнестойкость. Если мы хотим более эффективно защитить новые формы трудовой занятости, вопрос становится еще острее.

Arenguseire Keskus — это действующий при Рийгикогу научный центр, в число задач которого входит анализ долгосрочных общественных процессов, выявление новых тенденций и направлений развития и составление различных сценариев развития. Для проведения исследований Центр мониторинга развития исходит из разных возможных вариантов развития и разрабатывает альтернативные сценарии.

В настоящий момент центр занимается проектом исследования будущего рынка труда. В его рамках прошла конференция о будущем работы ”Изменяющаяся работа и изменяющийся рынок труда. Поворотные моменты в формировании политики”.