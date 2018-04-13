13.04.2018, 08:41

Эксперты: под угрозой в первую очередь находятся люди со средней квалификацией


rus.delfi.ee
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Töötukassa, töötu
Foto: Raido Vint

Центр мониторинга развития провел конференцию, посвященную изменениям рынка труда. По мнению экспертов, нет причин обсуждать необходимость радикальных реформ рынка труда. Критическое значение скорее имеет постоянная работа с трудовым правом и социальной защитой.

Эксперт ОЭСР по будущему трудовой занятости Паоло Фалко отметил, что политика, защищающая государство от миграции и свободной торговли, скорее всего не сможет сохранить рабочие места. ”Проблема заключается не в исчезновении рабочих мест, ведь развитие технологий, на самом деле, создает множество новых рабочих мест. Проблему представляет растущее неравенство и разделение общества на людей с высокой и низкой квалификацией. Успех экономики зависит от того, какой из этих сегментов перевесит”, — сказал Фалко.

Партнер McKinsey & Company Йенс Рийс Андерсен рассказал о будущем работы в цифровой среде. По его словам, новых рабочих мест создается больше, чем исчезает. Развитие технологий повышает спрос на высшее образование на рынке труда. Руководитель Arenguseire Keskus Теа Данилов отметила, что для Эстонии это — хорошие новости. ”Доля населения с высшим образованием в Эстонии высокая, но разница в зарплатах по сравнению с людьми с более низким уровнем образования относительно небольшая”, — подчеркнула она.

Оба эксперта сошлись во мнении, что под угрозой в первую очередь находятся люди со средним уровнем квалификации.

Научный сотрудник Хертфордширского университета Кайре Холтс и профессор трудового права Тартуского университета Мерле Эриксон подчеркнули, что под вопросом и само понятие трудовых отношений. Также необходимо обдумать, надо ли расширить защиту, распространяющуюся на работника, находящегося в традиционных трудовых отношениях, на новые формы трудовой занятости. Это особенно актуально в свете роста популярности виртуальных форм трудовой занятости и работы посредством онлайн-платформ. Основную проблему представляет риск оказаться за чертой бедности, связанный с нестабильностью работы. ”Новые формы трудовой занятости влекут за собой и проблемы, связанные с уплатой налогов: правовой статус работника может быть неясным”, — пояснила Эриксон.

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Координатор европейской миграционной сети Аве Лаурен отметила, что рабочая сила больше не является стабильным ресурсом и трудовая миграция становится все более привычным явлением в Эстонии и по всему миру. ”Государства хотят, чтобы к ним на постоянной основе иммигрировали таланты. Таланты же предпочитают мобильный образ жизни. В Эстонии есть хорошие предпосылки для того, чтобы привлекать таланты”, — сказала она. По словам эксперта Arenguseire Keskus Йоханны Валлисту, в Эстонии этот фактор уже учитывается и это — шаг в верном направлении. ”Это доказывают быстрое развитие программы э-резидентства и первые шаги по созданию визы цифрового кочевника”, — пояснила она.

Мярт Массо (Praxis) и Янно Ярве (CentAr) представили возможности государств по обеспечению социальной защиты жителей в условиях меняющегося рынка труда. В своих докладах они отметили, что все больше людей работает в нескольких местах одновременно или становится фрилансерами. Схемы социальной защиты, опирающиеся на работодателей, не предлагают для них хороших решений. Наиболее серьезная проблема социальной защиты в Эстонии — ее жизнестойкость. Если мы хотим более эффективно защитить новые формы трудовой занятости, вопрос становится еще острее.

Arenguseire Keskus — это действующий при Рийгикогу научный центр, в число задач которого входит анализ долгосрочных общественных процессов, выявление новых тенденций и направлений развития и составление различных сценариев развития. Для проведения исследований Центр мониторинга развития исходит из разных возможных вариантов развития и разрабатывает альтернативные сценарии.

В настоящий момент центр занимается проектом исследования будущего рынка труда. В его рамках прошла конференция о будущем работы ”Изменяющаяся работа и изменяющийся рынок труда. Поворотные моменты в формировании политики”.

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