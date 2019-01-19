Эксперты по недвижимости: семьи предпочитают покупать дом или рядный бокс

Важно отметить, что семьи подыскивающие себе большую жилую площадь, выбирают дом или рядный бокс за чертой города, сообщается в пресс-релизе.

Статистика показывает, что в Таллинне за 11 месяцев прошлого года было совершено 9000 сделок с квартирами, что по сравнению с этим же периодом 2017 года на 150 сделок меньше. Средняя цена квадратного метра квартир варьировалась от 1800 до 1875 евро.

Доля сделок с домами по сравнению с позапрошлым годом в Таллинне и Харьюмаа уменьшилась. За три квартала прошлого года было продано в Харьюмаа 920 и в Таллинне 250 домов, в 2017 году соответственно 970 и 290.

По словам экспертов по недвижимости, семьи, которые ищут себе более просторное жилье, предпочитают рядный бокс или дом вблизи Таллинна: Сауэ, Лаагри, Пеэтри или Табасалу.

"Цена новых или квартир в хорошем состоянии с парковочным местом и кладовой начиная с 150 000 — 160 000 евро, поэтому зачастую отдается предпочтение дому или рядному боксу недалеко от Таллинна,” — подтвердил маклер Ühinenud Kinnisvarakonsultantid Урмас Техвер.

"Одна из тенденций, которую хочется отметить — семейные люди хотят больше простора, поэтому часто смотрят рядные дома с большими террасами. Также очень важно наличие кладовой,”- сказала консультант по недвижимости Nordic Brokers Кристель Ряяк. "Ищут жилую площадь с просторными спальнями и с окнами от пола до потолка,” — добавила она.

По мнению экспертов, все больше семей, подыскивающих себе новое жилье, стали обращать внимание и на энергосберегающие дома и в общем предпочитают покупать новое или не старше 10 лет жилье.