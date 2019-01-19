Эксперты по недвижимости: семьи предпочитают покупать дом или рядный бокс

По словам экспертов, рынок недвижимости 2018 года в Таллинне и Харьюмаа был стабильным. Сделок с квартирами по сравнению с 2017 годом было немного больше, а продажа домов немного уменьшилась.
Важно отметить, что семьи подыскивающие себе большую жилую площадь, выбирают дом или рядный бокс за чертой города, сообщается в пресс-релизе.
Статистика показывает, что в Таллинне за 11 месяцев прошлого года было совершено 9000 сделок с квартирами, что по сравнению с этим же периодом 2017 года на 150 сделок меньше. Средняя цена квадратного метра квартир варьировалась от 1800 до 1875 евро.
Доля сделок с домами по сравнению с позапрошлым годом в Таллинне и Харьюмаа уменьшилась. За три квартала прошлого года было продано в Харьюмаа 920 и в Таллинне 250 домов, в 2017 году соответственно 970 и 290.
По словам экспертов по недвижимости, семьи, которые ищут себе более просторное жилье, предпочитают рядный бокс или дом вблизи Таллинна: Сауэ, Лаагри, Пеэтри или Табасалу.
"Цена новых или квартир в хорошем состоянии с парковочным местом и кладовой начиная с 150 000 — 160 000 евро, поэтому зачастую отдается предпочтение дому или рядному боксу недалеко от Таллинна,” — подтвердил маклер Ühinenud Kinnisvarakonsultantid Урмас Техвер.
"Одна из тенденций, которую хочется отметить — семейные люди хотят больше простора, поэтому часто смотрят рядные дома с большими террасами. Также очень важно наличие кладовой,”- сказала консультант по недвижимости Nordic Brokers Кристель Ряяк. "Ищут жилую площадь с просторными спальнями и с окнами от пола до потолка,” — добавила она.
По мнению экспертов, все больше семей, подыскивающих себе новое жилье, стали обращать внимание и на энергосберегающие дома и в общем предпочитают покупать новое или не старше 10 лет жилье.
По оценке экспертов также одинаково важны транспортная развязка, близость магазинов, школ, детских садов и спортивных центров. "Это то, с чем должны считаться девелоперы сегодня — клиент ищет себе жилье, где все необходимое под рукой . Также стоит иметь ввиду, что люди не верят обещаниям — сначала нужно выполнить обещанное и только потом клиент решит покупать или нет,” — говорит Техвер. Кристель Ряяк добавляет, что важным считается и безопасность. "Каждый желает, чтобы для ребенка дорога из школы домой была безопасна,” — сказала она.
И Ряяк, и Техвер считают важным дать возможность клиенту самому выбрать, покупать грунт под застройку, готовый дом или рядный бокс.
С этим также согласен глава девелоперской компании Brave Capital, разработчик района Veskimöldre, Вельо Кууск: "Наша цель предложить клиенту грунт под застройку, но по желанию можем и дом построить на нем,”- объясняет он. В этом году планируется построить десятки домов в Veskimöldre.
Тенденцию того, что семьи ищут для жилья дом или рядный бокс подтверждает и Кууск. "На сегодняшний день в районе Veskimöldre 3 дома полностью готовы и 13 еще строится. Один рядный дом с 6-ю боксами уже готов и второй вот-вот будет готов,” — сказал он. К лету планируется построить еще 76 боксов в рядных домах. В районе Veskimöldre II планируется построить 165 домов и 126 рядных боксов.
Эксперты по недвижимости уверены, что и в этом году на рынке недвижимости Таллинна и Харьюмаа больших изменений не будет и он останется стабильным. Эксперты предсказывают, что продажа может затянуться, так как предложений на рынке очень много. Также они уверены, что в этом году новых девелоперских проектов будет меньше, что в свою очередь уменьшит выбор среди нового жилья.