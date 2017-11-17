Эксперты обсуждают в Таллинне возможность создания единого дигитального финансового рынка

Ведущие эксперты в области финансовых технологий обсуждают на организованной FinanceEstonia международной конференции Fintech Forum, как создать и запустить в Европе единый дигитальный рынок.

Главная идея конференции Fintech Forum 2017 состоит в том, что общеевропейский дигитальный финансовый рынок мог бы дополнительно принести до 500 млрд евро прибыли в год.

По словам председателя правления FinanceEstonia Рауно Клеттенберга, на сегодняшний день сектор финансовых технологий всё более оптимистично смотрит на то, что общеевропейский дигитальный рынок финансовых услуг может стать реальностью.

”Если покупая товары, мы часто по причине более низкой цены предпочитаем заказывать их по почте, например, с Amazon, то общеевропейский дигитальный финансовый рынок мог бы также расширить выбор финансовых услуг. Точно также как сегодня мы покупаем товары первой необходимости, мы могли бы в будущем на более выгодных условиях брать кредиты в других странах”, — говорит Клеттенберг.

Цель единого дигитального рынка — предложить возможность внутри Европейского союза пользоваться дигитальными услугами удобно, быстро и без географических ограничений. ”Одним из последних позитивных шагов в этом направлении можно считать отмену роуминга мобильной связи в Европе”, добавил он.

Согласно Pulse of Fintech, международному рапорту KPMG, в третьем квартале этого года больше всего инвестиций на рынке финтеха было сделано в США, где было заключено сделок на 5 млрд долларов. Объем сделок в Европе достиг 1,66 млрд долларов. ”При отсутствии государственных границ дигитальный рынок финансовых услуг несомненно привлёк бы больше инвестиций. И что более важно, это увеличило бы межграничную конкуренцию на финансовом рынке и способствовало бы развитию финтеха тех, чей бизнес в идеале и должен быть без границ”, подчеркнул Клеттенберг.

Fintech Forum 2017 откроет заместитель председателя Европейской комиссии и уполномоченный по единому дигитальному рынку Андрус Ансип. В первой части конференции речь пойдёт о создании самого большого рынка в мире и факторах, которые этому препятствуют.

Вторая часть конференции будет посвящена инновациям и будущему финансовых технологий. Среди прочих выступят основатель LHV Райн Лыхмус и председатель правления банка Luminor Эркки Раазуке.

В третьей части Fintech Forum речь пойдёт о том, как заставить финансовый рынок действительно приносить деньги. Крис Скиннер, который был выбран Financial Times в список 40-ка наиболее влиятельных финансовых экспертов, сделает обзор того, как лучше всего использовать возможности сферы финтеха. Всего на сцене форума выступят 20 экспертов сферы финтеха.