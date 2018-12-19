19.12.2018, 12:30

Эксперты: неравенство прав мужчин и женщин в мире может быть преодолено только через 108 лет

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РБК
EST 3
Эксперты: неравенство прав мужчин и женщин в мире может быть преодолено только через 108 лет
Foto: Scanpix/PantherMedia

Для наступления равноправия в мире между мужчинами и женщинами потребуется больше века, оценили эксперты ВЭФ.

Гендерный разрыв, то есть неравенство прав мужчин и женщин, в мире может быть преодолен только через 108 лет, исходя из текущих трендов, причем сложнее всего будет добиться полного экономического и политического равноправия — этого можно ожидать только через 202 года и 107 лет соответственно, сообщили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018.

При составлении рейтинга этого года эксперты оценивали 149 стран по четырем главным критериям:

  • участие мужчин и женщин в экономике и их положение на рынке труда (в том числе разрыв в оплате труда, доступ к карьерному продвижению);
  • доступ к образованию;
  • уровень здоровья (показатель продолжительности жизни и младенческой смертности);
  • вовлеченность в политику.

Если у женщин меньше возможностей, чем у мужчин, в любой из этих категорий, это свидетельствует о наличии гендерного разрыва — иными словами, женщины не обладают равными с мужчинами правами в обществе.

  • Бессменным лидером рейтинга гендерного равенства с 2009 года остается Исландия, ей удалось закрыть 85% гендерного разрыва.
  • В первую десятку входит Никарагуа (пятое место), две африканские страны — Руанда и Намибия (шестое и десятое места), а также Филиппины (восьмое место), Новая Зеландия и Ирландия (седьмое и девятое места).
  • Йемен удерживает статус страны с худшим положением женщин по сравнению с мужчинами на протяжении всего срока подготовки доклада ВЭФ — с 2006 года.

Аналитики отмечают, что более половины стран — 89 государств — улучшили свои показатели за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом остался неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в мировом масштабе остается непреодоленным. В целом равноправие мужчин и женщин переносится во все более далекое будущее: в прошлом году эксперты ожидали, что его удастся достигнуть через 100 лет, в 2016 году — через 83 года.

Главной мировой проблемой остается непредставленность женщин во власти. По критерию участия в политической деятельности гендерный разрыв остается самым большим — 77,1%. В экономической сфере, в том числе по уровню зарплат, остается разрыв 41,9%. По медицинским показателям и доступу к образованию ситуация намного лучше — гендерный разрыв по этим критериям закрыт на 95,6 и 95,4%.

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