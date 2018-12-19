Эксперты: неравенство прав мужчин и женщин в мире может быть преодолено только через 108 лет(1)
Для наступления равноправия в мире между мужчинами и женщинами потребуется больше века, оценили эксперты ВЭФ.
Для наступления равноправия в мире между мужчинами и женщинами потребуется больше века, оценили эксперты ВЭФ.
Гендерный разрыв, то есть неравенство прав мужчин и женщин, в мире может быть преодолен только через 108 лет, исходя из текущих трендов, причем сложнее всего будет добиться полного экономического и политического равноправия — этого можно ожидать только через 202 года и 107 лет соответственно, сообщили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018.
При составлении рейтинга этого года эксперты оценивали 149 стран по четырем главным критериям:
Если у женщин меньше возможностей, чем у мужчин, в любой из этих категорий, это свидетельствует о наличии гендерного разрыва — иными словами, женщины не обладают равными с мужчинами правами в обществе.
Аналитики отмечают, что более половины стран — 89 государств — улучшили свои показатели за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом остался неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в мировом масштабе остается непреодоленным. В целом равноправие мужчин и женщин переносится во все более далекое будущее: в прошлом году эксперты ожидали, что его удастся достигнуть через 100 лет, в 2016 году — через 83 года.
Главной мировой проблемой остается непредставленность женщин во власти. По критерию участия в политической деятельности гендерный разрыв остается самым большим — 77,1%. В экономической сфере, в том числе по уровню зарплат, остается разрыв 41,9%. По медицинским показателям и доступу к образованию ситуация намного лучше — гендерный разрыв по этим критериям закрыт на 95,6 и 95,4%.
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