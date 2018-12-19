Эксперты: неравенство прав мужчин и женщин в мире может быть преодолено только через 108 лет

участие мужчин и женщин в экономике и их положение на рынке труда (в том числе разрыв в оплате труда, доступ к карьерному продвижению);

доступ к образованию;

уровень здоровья (показатель продолжительности жизни и младенческой смертности);

вовлеченность в политику.

Если у женщин меньше возможностей, чем у мужчин, в любой из этих категорий, это свидетельствует о наличии гендерного разрыва — иными словами, женщины не обладают равными с мужчинами правами в обществе.

Бессменным лидером рейтинга гендерного равенства с 2009 года остается Исландия, ей удалось закрыть 85% гендерного разрыва.

На втором, третьем и четвертом местах расположились Норвегия, Швеция и Финляндия.

В первую десятку входит Никарагуа (пятое место), две африканские страны — Руанда и Намибия (шестое и десятое места), а также Филиппины (восьмое место), Новая Зеландия и Ирландия (седьмое и девятое места).

Сильнее всего права женщин ущемлены в исламских странах — Йемене, Пакистане, Ираке и Сирии.

Йемен удерживает статус страны с худшим положением женщин по сравнению с мужчинами на протяжении всего срока подготовки доклада ВЭФ — с 2006 года.

Аналитики отмечают, что более половины стран — 89 государств — улучшили свои показатели за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом остался неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в мировом масштабе остается непреодоленным. В целом равноправие мужчин и женщин переносится во все более далекое будущее: в прошлом году эксперты ожидали, что его удастся достигнуть через 100 лет, в 2016 году — через 83 года.

Главной мировой проблемой остается непредставленность женщин во власти. По критерию участия в политической деятельности гендерный разрыв остается самым большим — 77,1%. В экономической сфере, в том числе по уровню зарплат, остается разрыв 41,9%. По медицинским показателям и доступу к образованию ситуация намного лучше — гендерный разрыв по этим критериям закрыт на 95,6 и 95,4%.