Эксперты не увидели в электромобилях угрозу для спроса на нефть

Рост числа электромобилей на дорогах мира и, соответственно, их влияние на нефтяной рынок в ближайшие десятилетия будут менее значительными, чем принято считать в последнее время, утверждают эксперты консалтинговой компании Facts Global Energy (FGE).

Исходя из тенденций последних лет, они прогнозируют, что подавляющее большинство автомобилей в мире по крайней мере в следующие 20 лет (а, возможно, и дольше) будут использовать бензин — и это подстегнет спрос на нефть, пишет Интрефакс со ссылкой на Financial Times.

По оценкам FGE, число легковых автомобилей в мире вырастет до 1,8 млрд к 2040 году, но лишь 10% из них будут оснащены электродвигателями, а еще 20% — гибридными двигателями.

Мировое производство автомобилей в последние 10 лет росло в среднем на 2 млн единиц в год. Даже если весь этот объем будут представлять электромобили, их доля в общем числе транспортных средств еще нескоро вырастет до значимого уровня.

Получи Tesla и продолжай ездить на дизеле

Аналитики FGE отмечают, что прогнозы, предвещающие скорую победу Tesla над конкурентами и закат нефтяного рынка, выстроены со значительным количеством упрощений и допущений, тогда как реальность намного сложнее.

Например, переход на электромобили требует существенной государственной поддержки. Например, в Норвегии, где число электромобилей на душу населения является самым высоким в мире, миллионы крон налоговой выручки были направлены на субсидирование этой отрасли, в результате чего потребителям такие машины достаются практически бесплатно. Многие норвежцы покупают электромобиль, чтобы сэкономить, но при этом продолжают использовать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем.

Без госсубсидий спрос на экологичную технику снизится, что продемонстрировала в прошлом году Дания, отменившая такую поддержку с января 2016 года: за год продажи электромобилей рухнули на 80%.

Для настоящего скачка требуется прорыв в технологии автомобильных аккумуляторов, которые сейчас совершенствуются медленно (и столь же медленно снижаются цены на них).

Внедорожники все еще популярны

Более того, потребители как в США, так и в развивающихся странах по-прежнему очарованы внедорожниками, и высокие показатели их продаж предвещают сохранение значительно спроса на бензин и дизельное топливо. С учетом того, что в ближайшие годы цены на нефть вряд ли резко вырастут, FGE ожидает сохранения популярности внедорожников.

Еще одним препятствием для распространения электромобилей являются ограниченные мощности их производства. В 2016 году заводы по всему миру выпустили меньше 500 тыс. электромобилей (Tesla — всего 80 тыс.), в то время как автоконцерны способны производить более 70 млн традиционных легковых автомобилей в год.

Медленная электрификация дорог также создает сложности. Развитие инфраструктуры требует существенных вливаний как со стороны государств, так и со стороны ведущих автопроизводителей.