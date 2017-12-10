Эксперты назвали самые привлекательные города мира для инвестиций в недвижимость

Эксперты консалтинговой компании Savills составили список городов мира, которые считают наиболее привлекательными для инвестиций в недвижимость в ближайшие 10 лет. Перспективными они посчитали города с быстро развивающейся экономикой и преобладающим молодым населением. По мнению экспертов, они станут магнитами для миграции квалифицированных кадров, а значит, инвесторам можно рассчитывать на рост арендных ставок, пишет NEWSru.com.

Интересным для инвестиций во многих секторах является Сингапур. Там арендные ставки растут постоянно. Китайский Шэньчжэн эксперты выделяют как перспективный с точки зрения вложений в премиальную торговую недвижимость и жилье. С 2008 года стоимость аренды жилья там выросла на 82%, говорится в исследовании Savills.

Эксперты советуют вкладывать в отели в Шанхае, индустриальную недвижимость премиум-класса в Мельбурне и покупать квартиры и дома в Шэньчжэне, так как они имеют большой потенциал роста арендных ставок.

С точки зрения вложений в премиальные офисы аналитики считают перспективной столицу Индонезии — Джакарту. Это город с быстро растущей экономикой, рынок недвижимости в котором скоро вступит в фазу активного роста, указано в обзоре. Также безопасную гавань для инвесторов представляют собой офисы в Лондоне, Токио и Сан-Франциско. Арендные ставки там могут оставаться на высоком стабильном уровне в течение еще некоторого времени.

Что касается рынка жилой недвижимости, то наибольший рост арендных ставок имел место на массовом рынке Шанхая (59%), Сиднея (57%), а также в Берлине (53%) и Франкфурте (42%).

Эксперты советуют присмотреться к городам мира, где в течение следующего десятилетия прогнозируется преобладающее количество представителей поколения Z. Такими мегаполисами станут Шэньчжэнь, Джакарта, Окленд и Остин, отмечают эксперты.

Ранее эксперты компании Knight Frank сообщали, что с начала 2017 года количество запросов россиян на покупку иностранной недвижимости выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году впервые с 2008 года наблюдался спад инвестиционной активности, а россияне купили недвижимости за рубежом всего на 800 млн долларов. Первую пятерку популярных у российских инвесторов стран составили Германия, Италия, Великобритания, Кипр, пятое место поделили Австрия и Швейцария.