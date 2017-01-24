Если хотите знать, имеют ли перспективы ставки на ускорение экономического роста и инфляции при Дональде Трампе, следите за динамикой доллара США к иене. Об этом пишет finanz.ru.

Пара оказалась у ключевой в противостоянии быков и медведей отметки в 115 иен, говорит управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management в Нью-Йорке Борис Шлоссберг. Стратег Brown Brothers Harriman & Co. Марк Чандлер отметил, что наблюдавшийся за неделю рост доходности казначейских бумаг США вновь начинает поддерживать американскую валюту. Их динамика в краткосрочной перспективе, скорее всего, определит, продолжится ралли доллара к японской валюте, достигшее 8 процентов с победы на выборах Трампа в ноябре.

"Решительный рост выше 115 будет сигналом к тому, что ожидания относительно политики Трампа вновь актуальны и рынки снова ставят на существенный рост экономики США, — написал в обзоре Шлоссберг. — Неспособность преодолеть эту отметку станет знаком, что ранний энтузиазм, связанный с Трампом, начинает спадать".

За неделю до состоявшейся в пятницу инаугурации Трампа хедж-фонды и другие инвесторы сократили чистую длинную позицию по доллару, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Число длинных позиций превысило объем "медвежьих" ставок на минимальные за три недели 310 475 контрактов.

Трамп вступил в должность при курсе доллара на 14 процентов выше, чем восемь лет назад, когда присягу приносил Барак Обама. Валюта США росла после неожиданной победы Трампа на выборах на предположениях, что планы Трампа по экономике подтолкнут рост и инфляцию, Федеральной резервной системе придется повысить процентные ставки, а спрос на казначейские бумаги США повысится, в частности, со стороны японцев. В последние недели ралли застопорилось, поскольку инвесторы с нетерпением ждут дополнительных подробностей плана Трампа.

Помимо всего прочего, трейдеры не уверены в валютных предпочтениях администрации. Доллар упал на прошлой неделе после того, как в интервью газете Wall Street Journal Трамп заявил, что доллар является слишком сильным. Позднее Стивен Мнучин, номинированный на пост министра финансов, сказал Сенату, что сильный доллар важен в долгосрочной перспективе.