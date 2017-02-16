Эксперты бьют тревогу: строительство Rail Baltic нам не по силам

Семь экспертов в области транспорта и логистики выступили в Eesti Päevaleht с совместным обращением, в котором призвали депутатов и общественность не допустить строительства скоростной трассы Rail Baltic в ее нынешнем виде.

”За эту суму можно было бы увеличить скорость имеющейся железной дороги до 160 км/ч. Так, из Таллинна в Тарту можно было бы попасть за полчаса, в Валга — за два с лишним, а в Ригу — за три с половиной часа”, — написали Ханнес Лутс, Алвар Тыруке, Яан Лепп, Карли Ламбот, Меэлис Арумеэль, Парбо Ючневич и Пеэп Томингас.

”К сожалению, нынешняя экономическая реальность Эстонии показывает, что для достижения этой цели, несмотря на помощь ЕС, без жертв не обойтись, так как чем более шикарную и быструю железную дорогу мы хотим, тем меньше средств у нас останется на другие объекты и достижение государственных целей”, — подчеркнули авторы обращения.

Читать еще

Эксперты отметили также, что для грузовых перевозок скоростное железнодорожное сообщение необязательно, так как скорость товарных составов все равно составляет не более 120 км/ч, а в случае с перевозками в особо больших объемах морские пути в любом случае останутся вне конкуренции.

Наряду с этим следует считаться и с расходами на содержание Rail Baltic, а также с тем, что ради ее строительства придется пожертвовать частью нынешней железной дороги.

По оценке экспертов, строительно трассы понесет за собой негативные экономические, социальные и экологические последствия: ”Как эксперты, мы придерживаемся мнения, что строительство Rail Baltic в нынешнем виде нам не по силам и его необходимо прекратить”.