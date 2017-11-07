Эксперты: банки пытаются не допустить перегрева рынка недвижимости

По данным специалистов компании Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, банки успешно проводят политику противодействия перегреву рынка недвижимости, хотя ставки по кредитам по-прежнему держатся на достаточно низком уровне.

В 2016 году более трети заявок на получение жилищных кредитов были отклонены банками и 10% заявок удовлетворялись в меньшем объеме, что превышает аналогичные данные недавнего прошлого, сообщается в пресс-релизе.

По словам председателя правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максима Сорокина, небольшой рост процентных ставок по жилищным кредитам также способствует некоторому замедлению роста объемов кредитования. ”Если три-четыре года назад объемы выданных жилищных кредитов росли на 19-21% в год, то в прошлом году этот показатель был гораздо скромнее: всего 10%”, — заявил Сорокин.

Несмотря на значительный рост цен на недвижимость в последние годы, который стабильно составлял порядка 8%, опасаться перегрева рынка недвижимости в Эстонии судя по всему не стоит. ”В последнее время коммерческие банки значительно ужесточили свои требования к величине залога, к сумме и сроку выдаваемых кредитов. Внушает оптимизм и тот факт, что Европейский совет системных рисков уже объявил, что такие меры финансового надзора в области ипотечного кредитования в Эстонии можно считать достаточными и адекватными для сохранения стабильности на кредитном рынке”, — отметил Максим Сорокин.

При этом глава Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu уверен, что нынешний рост рынка недвижимости обусловлен временными факторами. ”Сейчас мы наблюдаем быстрый рост заработной платы, концентрация населения в крупных городах, а также выход на рынок людей, родившихся в период бэби-бума конца 80-х годов. Однако, если учитывать ужесточение кредитной политики со стороны банков, бизнес вынужден искать альтернативные способы финансирования — например, со стороны ссудо-сберегательных обществ”, — заявил Максим Сорокин.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu — это ссудо-сберегательное общество, которое с 2014 года занимается привлечением вкладов, входя в состав ERE Grupp, основанной в 2005 году и занимающейся предоставлением финансовых услуг, выдачей кредитов, финансированием бизнес-проектов и инвестированием в недвижимость. Областью финансовой деятельности компании являются традиционные сферы предпринимательства — недвижимость, строительство, торговля и промышленность.