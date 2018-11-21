Эксперт: замедленный экономический рост — это еще не кризис

Тем не менее, начнем с наиболее яркой точки мировой экономики, с США. В том, что у экономики США в этом году дела идут хорошо, не сомневались в общем уже и в прошлом году. Рынок труда США постоянно усиливался, и процент безработицы к настоящему моменту прилично упал, составляя менее 4%. Это позволило домохозяйствам увеличить расходы на потребление и благоприятствовало росту инвестиций. Дополнительный толчок экономике США дали культивируемая президентом щедрая бюджетная политика и сокращение налогов, другое дело, принесет ли это государству пользу в долгосрочной перспективе. Хотя в трудовой занятости в США за счет более высокого процента участия в трудовом рынке можно еще сильнее повысить потенциал, однако согласно прогнозу SEB экономический рост государства в ближайшие годы будет все же более скромным. Непосредственное влияние торговой войны, о которой так много говорилось, остается ограниченным, но всё же, это влияет на экспорт и готовность инвестировать. Так экономический рост замедлится с предположительно 3,1% в этом году до 1,9% в 2020 году. Экономическим ростом США все больше начинает управлять также ужесточающаяся среда процентных ставок. Уже сегодня базовая процентная ставка Федерального резерва в понятии Европы находится у астрономических 2,25%. Согласно плану, Федеральный резерв намерен продолжить повышение процентной ставки, которая к концу 2019 года достигнет 3% и к 2020 году — 3,25%.

Страх за развивающиеся рынки преувеличен

Большую тревогу нынешний год посеял из-за хода дел на развивающихся рынках. При этом проблемы довольно разные. В первом полугодии душа болела из-за роста процентных ставок США, что привело к повышению процентов по кредитам для предприятий развивающихся рынков, которые предпочли вместо национальной валюты занимать доллары. Позднее со страхом смотрели на свободное падение турецкой лиры и повторный ввод торговых санкций против Ирана. На фоне всего этого не устают говорить об охлаждении экономики Китая, которая может свалить с ног мировую экономику. Поэтому не удивительно, что индекс акций развивающихся рынков MSCI потерял с января по октябрь более четверти своей стоимости. По большому счету, этот страх всё же кажется преувеличенным. Речь идет о рынках, которые по-прежнему быстро растут, и экономика которых в общих чертах стоит на ногах прочнее, чем раньше. Большая часть этих стран по-прежнему зависит от экспорта в США и Европу, и до тех пор, пока экономический климат западных стран сохраняется благоприятным, не стоит ожидать больших сбоев также и в экономиках развивающихся рынков. И хотя как в Индии, так и Китае в ближайшие годы можно ожидать замедления экономического роста, следует помнить, что мы имеем дело с маргинальными изменениями в странах, где средний темп роста ВВП по-прежнему остается в пределах 6-7%.

Германия не будет вечно тянуть лямку европейской экономики

Если в 2017 году Европу охватила большая волна оптимизма, то нынешний год явно охладил экономический климат. По сравнению с прошлогодним ростом в 2,4% экономический рост еврозоны замедлился, достигнув всего 1,7% в третьем квартале. При этом замедление роста наряду с обычными виновниками, такими как Италия, обусловила также Германия, экономический рост которой ограничился в годовом сравнении 1,1%. Больше всего разочаровали промышленная продукция и экспорт еврозоны, которые оказались намного скромнее, чем ожидалось. Из конкретных секторов под ударом оказалась автомобильная промышленность, впутанная в связанный с выбросами скандал, которая поднимает вопросы касательно будущего Германии, до сих пор тянувшей на себе экономический рост Европы. Даже в таком случае чувство экономической уверенности предприятий и потребителей сохраняется на высоком уровне, что говорит о продолжении умеренного роста. ВВП еврозоны, согласно прогнозам, должен в нынешнем году еще увеличиться, достигнув 2,1%, замедлится в 2019 году, составив 1,9%, и в 2020 году — 1,8%. Зато рост может быть масштабным, опираясь на частное потребление, инвестиции и экспорт.

Один из ключевых вопросов будущего Европы касался того, когда же Европейский центральный банк изменит свою сверхмягкую денежную политику. Если программа покупки активов завершится уже в декабре этого года, то с ростом процентных ставок Центробанк обещал подождать, по меньшей мере, до лета 2019 года. По оценке SEB, Центробанк начнет повышение процентных ставок в сентябре следующего года, увеличив все три базовые процентные ставки одинаково на 0,25%. Установленная для банков отрицательная процентная ставка с депозитов достигнет нуля в декабре того же года. В 2020 году ожидают два повышения, в результате чего базовая процентная ставка операций рефинансирования должна достичь уровня 0,75%. Не стоит переоценивать влияния на долговременную денежную политику Центробанка таких факторов, как бюджетная политика Италии или немного замедлившийся экономический рост еврозоны, дальнейшая отсрочка нормализации денежной политики предполагала бы более драматические события.