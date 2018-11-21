Эксперт: замедленный экономический рост — это еще не кризис

На завершающейся неделе SEB опубликовал последний экономический прогноз этого года. Хотя рост целого ряда стран остается более сдержанным, чем ожидалось ранее, однако это еще не означает наступления экономического спада.
США одни из немногих, кто достиг лучших показателей, чем в 2017 году
Наступил тот момент, когда все начинают потихоньку подводить итоги уходящего года и строить планы на следующий год. Похожий взгляд на мировую экономику пробует дать также опубликованный во вторник экономический прогноз SEB — Nordic Outlook. Звучит, конечно, немного приблизительно, но, подводя итоги, 2018 год был разноликим. Действительно, если, например, Соединенные Штаты, несмотря на свою политическую шумиху, смогли показать очень стремительный экономический рост, то в Европе состояние остается довольно жалким, и многие развивающиеся экономики в этом году посеяли даже панику на рынках. Увеличившаяся нервозность рынков акций в свою очередь заставила людей тревожно спросить, ждет ли нас впереди очередной экономический спад?
Тем не менее, начнем с наиболее яркой точки мировой экономики, с США. В том, что у экономики США в этом году дела идут хорошо, не сомневались в общем уже и в прошлом году. Рынок труда США постоянно усиливался, и процент безработицы к настоящему моменту прилично упал, составляя менее 4%. Это позволило домохозяйствам увеличить расходы на потребление и благоприятствовало росту инвестиций. Дополнительный толчок экономике США дали культивируемая президентом щедрая бюджетная политика и сокращение налогов, другое дело, принесет ли это государству пользу в долгосрочной перспективе. Хотя в трудовой занятости в США за счет более высокого процента участия в трудовом рынке можно еще сильнее повысить потенциал, однако согласно прогнозу SEB экономический рост государства в ближайшие годы будет все же более скромным. Непосредственное влияние торговой войны, о которой так много говорилось, остается ограниченным, но всё же, это влияет на экспорт и готовность инвестировать. Так экономический рост замедлится с предположительно 3,1% в этом году до 1,9% в 2020 году. Экономическим ростом США все больше начинает управлять также ужесточающаяся среда процентных ставок. Уже сегодня базовая процентная ставка Федерального резерва в понятии Европы находится у астрономических 2,25%. Согласно плану, Федеральный резерв намерен продолжить повышение процентной ставки, которая к концу 2019 года достигнет 3% и к 2020 году — 3,25%.
Страх за развивающиеся рынки преувеличен
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Большую тревогу нынешний год посеял из-за хода дел на развивающихся рынках. При этом проблемы довольно разные. В первом полугодии душа болела из-за роста процентных ставок США, что привело к повышению процентов по кредитам для предприятий развивающихся рынков, которые предпочли вместо национальной валюты занимать доллары. Позднее со страхом смотрели на свободное падение турецкой лиры и повторный ввод торговых санкций против Ирана. На фоне всего этого не устают говорить об охлаждении экономики Китая, которая может свалить с ног мировую экономику. Поэтому не удивительно, что индекс акций развивающихся рынков MSCI потерял с января по октябрь более четверти своей стоимости. По большому счету, этот страх всё же кажется преувеличенным. Речь идет о рынках, которые по-прежнему быстро растут, и экономика которых в общих чертах стоит на ногах прочнее, чем раньше. Большая часть этих стран по-прежнему зависит от экспорта в США и Европу, и до тех пор, пока экономический климат западных стран сохраняется благоприятным, не стоит ожидать больших сбоев также и в экономиках развивающихся рынков. И хотя как в Индии, так и Китае в ближайшие годы можно ожидать замедления экономического роста, следует помнить, что мы имеем дело с маргинальными изменениями в странах, где средний темп роста ВВП по-прежнему остается в пределах 6-7%.
Германия не будет вечно тянуть лямку европейской экономики
Если в 2017 году Европу охватила большая волна оптимизма, то нынешний год явно охладил экономический климат. По сравнению с прошлогодним ростом в 2,4% экономический рост еврозоны замедлился, достигнув всего 1,7% в третьем квартале. При этом замедление роста наряду с обычными виновниками, такими как Италия, обусловила также Германия, экономический рост которой ограничился в годовом сравнении 1,1%. Больше всего разочаровали промышленная продукция и экспорт еврозоны, которые оказались намного скромнее, чем ожидалось. Из конкретных секторов под ударом оказалась автомобильная промышленность, впутанная в связанный с выбросами скандал, которая поднимает вопросы касательно будущего Германии, до сих пор тянувшей на себе экономический рост Европы. Даже в таком случае чувство экономической уверенности предприятий и потребителей сохраняется на высоком уровне, что говорит о продолжении умеренного роста. ВВП еврозоны, согласно прогнозам, должен в нынешнем году еще увеличиться, достигнув 2,1%, замедлится в 2019 году, составив 1,9%, и в 2020 году — 1,8%. Зато рост может быть масштабным, опираясь на частное потребление, инвестиции и экспорт.
Один из ключевых вопросов будущего Европы касался того, когда же Европейский центральный банк изменит свою сверхмягкую денежную политику. Если программа покупки активов завершится уже в декабре этого года, то с ростом процентных ставок Центробанк обещал подождать, по меньшей мере, до лета 2019 года. По оценке SEB, Центробанк начнет повышение процентных ставок в сентябре следующего года, увеличив все три базовые процентные ставки одинаково на 0,25%. Установленная для банков отрицательная процентная ставка с депозитов достигнет нуля в декабре того же года. В 2020 году ожидают два повышения, в результате чего базовая процентная ставка операций рефинансирования должна достичь уровня 0,75%. Не стоит переоценивать влияния на долговременную денежную политику Центробанка таких факторов, как бюджетная политика Италии или немного замедлившийся экономический рост еврозоны, дальнейшая отсрочка нормализации денежной политики предполагала бы более драматические события.
Замедление роста Северных стран влияет на экономику Эстонии
С точки зрения Эстонии, важно отметить, что SEB понизил прогнозы экономического роста для наших основных торговых партнеров, Финляндии и Швеции. Несмотря на дешевую крону, рекордно низкие процентные ставки и бюджетно-политические стимулы, экономика Швеции не показала ожидаемых результатов. Экспортирующая промышленность до сих пор не смогла использовать потенциал слабой валюты. В свою очередь развитию частного потребления препятствует нестабильная ситуация на рынке недвижимости. На эстонских экспортеров влияет продолжающееся замедление объемов жилищного строительства: число новых проектов жилищного строительства в Швеции уменьшится к 2019 году по сравнению с прошлым годом более чем на 25%. В Финляндии уменьшился оптимизм экспортирующей промышленности в части будущего, что влияет также на здешние промышленные предприятия. Росту потребления домохозяйств Финляндии благоприятствует дальнейшее уменьшение промышленного производства, но рост зарплат по-прежнему остается скромным.
Успех Эстонии по-прежнему зависит от успешности экспортных партнеров
Экономический рост Эстонии замедлился в первой половине 2018 года от прошлогодних 5% до 3,5%. Хотя общая картина в экономике по-прежнему хорошая, однако вызывает беспокойство то обстоятельство, что увеличение показателей произошло в основном за счет более быстрого роста строительного сектора и отдельных промышленных отраслей. Индикаторы чувства уверенности по сравнению с пиком прошлого года понизились, но при рассмотрении более продолжительного периода находятся еще на высоком уровне. Большее сокращение в прогнозе экономического роста на 2019 год — с 3,5% до 3,0% — вынудил сделать, прежде всего, более медленный рост спроса как раз у основных торговых партнеров Эстонии. Дополнительное давление на экспорт оказывает постоянно увеличивающаяся база расходов Эстонии. Уже в 2016 году уровень зарплат эстонской обрабатывающей промышленности был одним из самых высоких в Центральной и Восточной Европе. В Северных странах эти показатели, конечно, в разы выше, но там другие также и предприятия. Если в эстонской промышленности преобладает коммерческая модель быть в качестве субподрядчика или дочернего предприятия частью в производственной цепочке какой-либо крупной корпорации, то предприятия скандинавских стран должны для сохранения жизнеспособности контролировать всю цепочку ценности продукта. В настоящий момент кажется, что существенного роста производительности в эстонской промышленности не стоит ожидать и вместо этого продолжится рост важности экспорта услуг.
Из внутригосударственных факторов на экономический рост Эстонии в ближайшие годы будет влиять демография, которая также окажет влияние на частные сектора. Одним из наиболее показательных является рынок недвижимости. За очень активной строительной деятельностью последних лет стоит в большей части именно высокий спрос на новые квартиры от многочисленного поколения конца 1980‑х годов. В то же время число потенциальных покупателей уже достигло своего пика и заметно замедление бума покупок, что в ближайшие годы быстро усугубится. Безусловно, демографический эффект не ограничится только рынком недвижимости, а прямо или косвенно повлияет на все сектора экономики, в том числе на розничную торговлю и сферу развлечений.
Несмотря на замедление экономического роста, ситуация на рынке труда будет и в дальнейшем оставаться узким местом. Очень высокая трудовая занятость и сокращение населения трудового возраста вынуждают работодателей повышать зарплаты, хотя частично это следует за счет меньшей маржи прибыли. В условиях более медленного роста слабые предприятия начнут ”вымирать”, но первоначально рынок сможет поглотить освободившиеся рабочие руки. Однако в долгосрочной перспективе мы должны привыкать к ситуации, когда экономический рост в 2-3% для Эстонии будет довольно хорошим результатом.