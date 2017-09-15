Эксперт: замедление роста цен на таллиннские квартиры было ожидаемым

Согласно индексу доступности жилья Swedbank, во втором квартале текущего года доступность жилья в Таллинне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменилась, значится в пресс-релизе.

Если в первом квартале этого года доступность квартир немного ухудшилась в силу быстрого роста цен на недвижимость, то по состоянию на конец второго квартала рост цен на недвижимость замедлился до 6,3 процента. При этом в результате продолжающегося напряжения на рынке рабочей силы рост нетто-зарплаты жителей столицы ускорился во втором квартале до 7,1 процента. Замедление роста цен на жилье было ожидаемым, поскольку закончилось временное влияние, связанное со структурой сделок и базовым эффектом. В начале года в центре города были завершены два проекта развития с ценами выше средних, в результате в январе рост цен на квартиры в центре достиг 22 процентов. Во втором квартале этого года рост цен на квартиры в центре города составил всего 5% в годовом исчислении.

За первый и второй кварталы текущего года примерно 600 новых квартир получили разрешение на эксплуатацию. Интерес к новым проектам у фирм, занимающихся развитием недвижимости, также увеличился по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году разрешение на строительство в Таллинне было выдано для строительства 2200 квартир, то за первые шесть месяцев этого года этот показатель уже превысил 2000.

Остаток по жилищным кредитам продолжает расти и в июле ускорился до 6,4% в годовом исчислении. В условиях быстрого экономического роста и низких процентных ставок по кредитам этот рост можно считать относительно умеренным и ожидаемым. Европейский центробанк, по нашим оценкам, начнёт поднимать свою базовую процентную ставку только в начале следующего после следующего года, поэтому, по крайней мере на ближайшее время, можно ожидать сохранения низких процентных ставок.

Ожидается, что в этом году реальный рост заработной платы замедлится, поскольку немного замедлится ее номинальный рост, а рост потребительских цен будет больше чем на 3%. Благодаря налоговым изменениям реальный рост заработной платы в следующем году вновь ускорится, поэтому финансовые возможности у людей улучшатся. И, несмотря на то, что значительная часть повысившейся покупательной способности, очевидно, будет направлена на потребление, она может способствовать и росту интереса к недвижимости. При этом ожидается, что предложений будет достаточно, чтобы рост цен оставался на уровне близком к нынешнему.

Согласно индексу Swedbank, во втором квартале текущего года доступность квартир в Риге и Вильнюсе улучшилась. В Вильнюсе рост цен на квартиры, так же как и рост нетто-зарплаты, по сравнению с прошлым кварталом остался на среднем уровне, и более чем 10-процентный рост зарплаты, сохранив тенденцию, превысил 8-процентный рост цен на квартиры. В Риге рост цен на квартиры замедлился до 6,8 процента, а рост нетто-зарплаты ускорился более чем до 7 процентов в годовом исчислении. Среди столиц стран Балтии самое доступное жилье во втором квартале было по-прежнему в Риге.