Эксперт: в следующем году рост зарплат должен немного замедлиться

Рост средней брутто-зарплаты, приведённой к полному рабочему дню, по данным Департамента статистики, ускорился в третьем квартале до 7 процентов. Данные Налогово-таможенного департамента также подтверждают продолжение быстрого роста зарплат: по этим цифрам рост брутто-зарплат ускорился до 8 процентов.

По данным налогового ведомства, в последние годы рост зарплат в процентном выражении был более быстрым в нижней части шкалы зарплат, а при подсчётах в евро — в верхней части этой шкалы.

Причиной продолжающегося быстрого роста зарплат является дефицит рабочих рук. Во втором квартале количество вакантных мест было максимальным за последние девять лет. Нехватка трудовых ресурсов стала основным сдерживающим развитие фактором для трети промышленных предприятий и предприятий обслуживания, в строительстве же это стало проблемой для половины фирм. Уровень зарплат повысился также в связи с существенным ростом минимальной зарплаты.

Средняя брутто-зарплата выросла во всех сферах деятельности, кроме сельского хозяйства. Более быстрым годовой рост брутто-зарплаты был в горной промышленности и в энергетике, где уровень средней зарплаты в период низких нефтяных цен повышался медленнее среднего. Дефицит кадров способствовал росту зарплат в сфере информации и связи. Активизация строительной отрасли повлекла за собой рост зарплат и в этой сфере. Государственные договорённости подняли зарплату работников образования. Средний уровень зарплат не изменился в сельском хозяйстве, где прибыль предприятий в последние годы снизилась, и уровень вакансий оказался ниже среднего.

Рост покупательной способности наёмных работников в этом году замедлился, поскольку ускорился рост цен. В третьем квартале средняя нетто-зарплата, скорректированная с учётом цен, выросла почти на 4%. Более медленный рост покупательной способности привёл и к замедлению роста потребления. По итогам первых девяти месяцев этого года, скорректированный с учётом цен объём розничных продаж вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года всего на 2%.

Финансовое положение домохозяйств, несмотря на существенное замедление реальной покупательной способности, по-прежнему хорошее. Оценка семьями своего финансового положения находится на самом высоком уровне за последние два десятилетия. Несмотря на оживлённый рынок недвижимости, вклады домохозяйств по-прежнему растут быстрее кредитов. В октябре объём вкладов домохозяйств был на 9%, а объём кредитов на 7% больше, чем годом ранее.

В будущем году быстрый рост зарплат, по всей видимости, продолжится, поскольку предложение рабсилы не может идти в ногу со спросом на неё. Рост нетто-зарплаты, скорректированной с учётом изменения цен, должен в следующем году, благодаря повышению необлагаемого дохода, существенно ускориться. В то же время, упомянутое налоговое изменение должно несколько снизить ожидания в части роста зарплаты. Повышение минимальной зарплаты в 2018 году в связи с налоговыми изменениями будет более медленным, чем раньше. По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата повысится в следующем году примерно на 5%, а скорректированная с учётом цен средняя нетто-зарплата — почти на 9%.