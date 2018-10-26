26.10.2018, 11:46

Эксперт: в результате реформы подоходного налога люди сами стали требовать зарплаты в конверте

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rus.delfi.ee
EST 2
Raha
RahaFoto: Argo Ingver

Преподаватель высшей школы предпринимательство Mainor Яанус Паурман говорит, что последняя реформа подоходного налога привела к тому, что люди сами стали просить выплачивать им зарплаты в конвертах.

Если ранее подобная инициатива исходила, как правило, от предпринимателей, то теперь этого все чаще требуют сами работники. ”По оценке налогового департамента, зарплату в конверте получает 10-15% работников. В условиях нехватки рабочей силы все больше людей выдвигают условие, чтобы не облагаемые налогом 500 евро выплачивалось официально, а остальное — по-черному”, — говорит Паурман.

”Если ранее не облагаемая налогом сумма составляла 180 евро, а теперь 500, то получаемая в результате обмана сумма для работника стала более существенной. Работодатель от реформы не выиграл ничего, так как с этих 500 евро он все равно платит все налоги. Работник этого не делает и у него создается впечатление, что ему и вовсе больше не надо платить налоги”, — рассуждает преподаватель.

Он призывает работодателей ни в коем случае не поддаваться на подобного рода просьбы, поскольку по действующему законодательству ответственность за налоговое мошенничество лежит полностью на предпринимателях, вне зависимости от того, чья это была инициатива. Паурман считает эту ситуацию несправедливой и говорит, что половину ответственности следует переложить на работника. Чаще всего такие ситуации наблюдается, по его словам, в секторах с большими объемами наличных средств, например, в строительстве и сфере общественного питания.

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