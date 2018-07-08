08.07.2018, 12:10

Эксперт: в июне рост цен ускорился

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Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank
Лийз Эльмик, старший экономист Swedbank
EST
Coop Konsum Mustvee
Foto: Anni Õnneleid

В июне рост цен ускорился до 4,0% из-за подорожания энергии и аренды жилья. Из-за роста стоимости энергии повысились также цены на моторное топливо и электричество. Последнее выросло в цене также из-за ремонтных работ, которые стали причиной снижения предложения на рынке электроэнергии.

Цена на моторное топливо повысилась на одну шестую как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти сохранялась на высоком уровне. И это — несмотря на договорённость OPEC и России об увеличении добычи нефти. Цену нефти поддерживают высокий спрос и проблемы с поставками из Ирана и Венесуэлы. По оценке Swedbank, цены на нефть в этом году сохранятся на уровне выше 70 долларов за баррель, а в следующем году немного уменьшатся.

Продуктовые цены в июне выросли, как и в мае, почти на 3 процента. Самый большой рост среди продуктов питания за год претерпели цены на молочные продукты и яйца. Повышение акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

По прогнозу Swedbank, в этом году рост цен в Эстонии составит 3 процента. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак, а также расходы на жильё.

Автобусный транспорт в уездах, который с июля финансируется государством, существенного влияния на потребительскую корзину не окажет, поскольку доля этой услуги мала — всего 0,2%.

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