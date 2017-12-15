Эксперт: в Эстонии никогда ранее не было так много свободных рабочих мест

Международное исследование ManpowerGroup, описывающее планы в отношении найма рабочей силы, продемонстрировало, что глобальный оптимизм работодателем в том, что касается найма, по-прежнему находится на высоком уровне.

В рамках исследования были опрошены 59 000 работодателей из 43 стран мира, причем в 41 стране в первом квартале следующего года планируют создавать новые рабочие места. Из привлекательных для жителей Эстонии рынков удивила Австралия, где планы по найму рабочей силы сейчас наиболее масштабные за последние 6 лет, сообщается в пресс-релизе.

Уже второй квартал подряд работодатели из всех попавших в исследование стран озвучивают оптимизм в части найма рабочей силы. Только предприниматели Австрии и Италии посчитали, что новых рабочих мест на их рынке пока не появится. Наиболее оптимистичные в этом плане предприниматели действуют в Азии и Америке. Больше всего новых работников планируют нанять на Тайване (25% работодателей), в Японии (24%), в Индии (22%) и в США (19%).

Из европейских стран в десятку оптимистов попали всего две: Румыния (17%) и Словения (17%). Самый же большой из всех европейских стран сюрприз преподнесла Греция, которая начинает преодолевать затяжной спад, и где 13% работодателей планируют в ближайшем квартале нанять новых работников.

Из популярных среди жителей Эстонии рынков труда в Финляндии и Норвегии нанимать новых работников планируют 7% предприятий, в Ирландии и Швеции 5%, а в Великобритании 4%.

Популярный среди эстонской молодежи рынок труда Австралии станет в ближайшем будущем еще привлекательнее, поскольку в следующем квартале новые рабочие места там планируют создать 14% предпринимателей — это наиболее высокий показатель за последние шесть лет. Больше всего новых рабочих рук в Австралии потребуется в строительстве и горнодобывающей промышленности, а также в секторе обслуживания, финансов и на производстве.

”Конечно, квартальное исследование демонстрирует только краткосрочные тенденции, но видно, что у ищущих работу есть повод радоваться”, — пояснил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. ”Это, в свою очередь, означает, что предпринимателям придется прилагать усилия, чтобы находить и удерживать людей. Также не следует забывать о роботизации, которая является важным глобальным трендом. Не стоит, впрочем, бояться, что роботы отнимут у людей работу — различные международные исследования демонстрируют, что потребность в новых рабочих местах возникает и в связи с автоматизацией. В Эстонии никогда ранее не было так много свободных рабочих мест, причем похожая тенденция отмечается и в других странах — поэтому на рынке хватит места как для людей, так и для роботов”, — добавил Калдра.