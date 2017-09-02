Эксперт: в 2017 году у эстонских фирм открылось новое дыхание

5,7% — именно на столько успешным был рост экономики Эстонии (ВВП) во втором квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместе с показателем первого квартала 4,6%, рост экономики Эстонии составил в первом полугодии +5,2%, пишет о макроэкономическом развитии Эстонии старший аналитик банка DNB Прийт Роосимяги.

Учитывая понижение роста в прошлом году на 2%, было немного аналитиков, которые осмелились бы шесть месяцев назад прогнозировать такие цифры.

У эстонской экономики действительно это был хороший год, как и у других стран нашего региона. Если экономики Финляндии и Швеции, а также Германии и Латвии растут, то и у Эстонии дни солнечнее. Также и наоборот. Сейчас из Европы приходят сообщения, что по крайней мере в ближайшем будущем, развитие в позитивную сторону будет продолжаться. Также и на глобальном уровне наблюдается тенденция со знаком плюс.

В мировом масштабе объемы товарооборота в течение последних 12 месяцев взяли направление в сторону роста. Это дает надежду, что продолжение политической нестабильности (например, такие ключевые слова как Трамп, Россия, Северная-Корея), в т.ч. усилившиеся протекционистские голоса, все-таки не смогут очень сильно повлиять на общий экономический рост.

Признаки восстановления экономического развития Эстонии можно заметить уже в данных последнего квартала прошлого года. Но больше всего это стало заметно все-таки в этом году. Напомним, что в общем понимании, показатель ВВП зависит от трех важных факторов: частного потребления, потребления правительственного сектора и инвестиций.

Самое большое и достаточно резкое изменение было в повышении значимости инвестиций и снижении частного потребления. Внутригосударственное потребление держало ВВП на плаву в течение последних пары лет. Средняя зарплата росла уже шесть лет подряд (с 2011 года) более чем на 5% в год. В то же время потребительские цены росли значительно медленнее, в т.ч. в течение последних трёх лет (2014-2016) они стояли на месте или даже снижались. В то же время снижался показатель безработицы.

Все это в совокупности означает, что у довольно большого количества людей в течение последних шести лет с каждым годом возможность покупать все больше вещей и потреблять все больше услуг росла. Этой возможностью также успешно пользовались.

К сожалению для потребителей, цены в этом году начали расти. По сравнению с этим же периодом прошлого года, цены сейчас примерно на 3% выше. Средняя зарплата и сейчас растёт быстрее чем уровень цен, но дальнейшее укрепление покупательской способности уже так быстро не идет. Это указывает также на спад темпа потребления.

Некоторый уровень инфляции для экономики вообще и для дальнейшей перспективы все-таки крайне необходим. Это дает фирмам возможность увеличивать продажи, зарабатывать прибыль и инвестировать. В Эстонии рост оборотов предприятий остановился в конце 2013 года, и после этого он даже снизился. И только теперь, в 2017 году, продажи снова стали расти — по сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале +8%, во втором квартале +10%. Свою роль в этом сыграло и укрепление экспортных рынков, под влиянием которого в первом полугодии экспорт товаров вырос на +10%.

В предыдущие годы, когда обороты не росли и расходы на рабочую силу все увеличивались, прибыли предприятий имели тенденцию снижения. Особенно резкий спад произошел еще в конце прошлого года: в четвертом квартале на 20% (по сравнению с этим же периодом позапрошлого года), за год в общей сложности на -10%. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом (концом 2014 года) спад был -17%.

Сейчас же мы видим восстановление: по сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале +18%, во втором квартале +22%. В то же время нужно понимать, что база для сравнения низкая (на языке аналитиков это означает, что в прошлом году ситуация была особенно слабая), и в данный момент прибыли все еще меньше чем они были в 2012-2013 годах. Давление на зарплату расходов на рабочую силу не исчезло. Показатели эффективности, или оборот или прибыль на расходы на рабочую силу, по-прежнему находятся на том же уровне, который мы видели в 2008-2009 годах, т.е. тогда, когда в наш лексикон вошло словосочетание экономический кризис.

Сейчас рост оборота все-таки оставляет предпринимателям пространство для движения. Благодаря этому и инвестиции резко выросли. Статистика предприятий показывает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом квартале инвестиции увеличились на 127 млн, а во втором квартале уже на 137 млн евро.

В первом полугодии частично занимались тем, чем не было возможности заниматься в последние пару лет. Особенно много инвестировали в транспортный сектор, и на самом деле уже с начала прошлого года. В этом году к ним добавились также инвестиции в сферу недвижимости, обрабатывающую промышленность (в первом квартале больший прыжок был в секторе деревообрабатывающей промышленности), а также в торговле (рост более явный во втором квартале).

Подводя итоги, у Департамента статистики в этом году была возможность порадовать всех тех, кто интересуется экономикой. Рост экономики Эстонии укрепился, результаты предприятий становятся лучше, и уверенность в завтрашнем дне растёт.