Эксперт: умный государственный служащий может только проигрывать

Маттиас Мёлдер, партнер Helmes, одной из самых крупных в Эстонии фирм, занимающихся разработкой программного обеспечения, считает эстонский государственный сектор неэффективным и беззубым в силу отсутствия мотивирующей системы заработной платы, сообщается в пресс-релизе.

Если чиновник пытается изменить что-то к лучшему, более вероятно, что он лишится своего места, чем заработает что-то дополнительно за хорошие результаты, считает он.

Маттиас Мёлдер говорит, что частный сектор значительно отличается от публичного, государство не мотивирует чиновников — принятие разумного риска или предложение какой-либо инициативы себя не оправдывает.

"В частном секторе во многих крупных фирмах у каждого работника есть свои конкретные измеряемые цели, которые позволяют в случае их успешного достижения получать хорошую зарплату”, — поясняет Мёлдер.

"Есть очень хорошие люди, которые работают, потому что считают своей миссией сделать нашу страну лучше, но таких людей недостаточно, чтобы заполнить ими весь публичный сектор. В общем случае людям необходимо признание значимости их роли. Все великие дела в мировом масштабе начинаются с того, что человек мотивирован делать что-то лучше, чем раньше”, — говорит он.

Мёлдер считает, что существующая система заработной платы не способствует инновациям в публичном секторе: "Разработка любого нового решения связана с рисками, и если человек может больше потерять, чем выиграть, он не станет с этим связываться”.

По его мнению, зарплаты на государственных предприятиях, аналогично частному сектору, могли бы быть связаны с результатами труда.

"Это не значит, что все должны получать одинаковую рождественскую премию. Чиновникам следовало бы самим участвовать в разработке мотивирующей системы заработной платы — как измерять результаты и реально приносимую государству пользу, чтобы исходить их этого при оплате труда. Одним из критериев определения достоинства государственной услуги могла бы быть оценка этой услуги гражданами. Или если кто-то придумывает решение, которое будет экономить государству, предположим миллион, тот он мог бы получить и персональный бонус”, — добавляет Мёлдер.