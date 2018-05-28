28.05.2018, 13:53

Эксперт: строительный сектор продолжает вносить большой вклад в рост экономики


Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
EST
ERR uue raadiomaja rekonstrueerimine
Pilt on illustreerivFoto: Vallo Kruuser

Строительные предприятия в первом квартале текущего года построили на 21%, в том числе в Эстонии на 29% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на высокую прошлогоднюю сравнительную базу, рост ускорился, причём речь идёт о самом быстром росте за 6 лет. Ускорение роста строительных объёмов вызвано очень высоким спросом на строительство зданий.

Приобретению жилья способствуют возросшая покупательная способность и хорошее финансовое положение домохозяйств

Количество разрешений на эксплуатацию жилых зданий (по площади) приближается к рекордам времён бума. Чувство уверенности людей в том, что они в ближайшее время приобретут жильё, немного ослабло, однако оно остаётся высоким по сравнению с многолетними показателями. Покупательная способность существенно выросла. Если во времена бума за один квадратный метр квартиры в Таллинне надо было отдать 2,5 среднемесячной нетто-зарплаты, то теперь этот показатель снизился до 1,6. Рост кредитного портфеля, хотя понемногу и ускорялся (в первом квартале этого года на 6,9%), но его трудно сравнить со временами бума. Тогда, в первом квартале 2006 года кредитный портфель домохозяйств вырос в годовом сравнении почти на 74%. Финансовое положение эстонских домохозяйств остаётся хорошим. По предварительным оценкам их потребление остаётся ниже используемого дохода, что говорит об умеренном накоплении (накопления, к сожалению, распределены неравномерно). Кроме того, задолженность домохозяйств в сравнении с их накоплениями выглядит умеренной, поэтому их бюджет должен быть сбалансирован или даже в профиците.

Быстрый рост работ по строительству зданий в ближайшей перспективе должен продолжиться

Хотя в первом квартале этого года было выдано меньше разрешений как на строительство жилых зданий, так и на строительство нежилых зданий, чем в прошлом году, число разрешений на строительство зданий в итоге оказалось на высоком уровне, что указывает на продолжение быстрого роста строительства зданий и в ближайшее время.

Рост объёмов строительства сооружений, хотя и замедлился, объём работ остаётся большим

ТОП

Рост объёмов строительства сооружений в Эстонии замедлился, но причина состоит в том, что в начале прошлого года рост резко ускорился и сравнительная база оказалась высокой. Как известно, быстрому росту строительства сооружений в прошлом году способствовали увеличившиеся инвестиции госсектора. В этом году государство планирует замедлить рост инвестиций, но их уровень по отношению к ВВП может даже возрасти. Таким образом, хотя рост объёмов строительства сооружений и замедлится, объём работ всё равно останется большим.

Строительные предприятия всё меньше работают за рубежом

Строительные компании Эстонии снижают объёмы работ за рубежом. Если в начале прошлого года объём строительных работ, выполненных за рубежом, составил 11% общего объёма строительства, то в первом квартале текущего года этот показатель был всего 5%. Причина с одной стороны состоит в том, что рост строительного сектора в Северных странах замедлился, а в Швеции даже произошёл спад; с другой же стороны, на домашнем рынке сейчас наблюдается большой спрос на строительные работы.

Дефицит рабочей силы добавляет проблем на испытывающем напряжение рынке труда

В прошлом году наибольший вклад в рост экономики Эстонии внёс строительный сектор. Сильный рост строительных объёмов в начале этого года указывает на то, что этот большой вклад сохраняется. В то же время чувство уверенности строительных предприятий, начиная с лета прошлого года понемногу ослабевает. Уже на протяжении долгого срока главные проблемы — нехватка рабочих рук и рост цен. Предприятия Эстонии конкурируют в привлечении рабочей силы как на домашнем рынке, так и из-за рубежа. Количество вакансий увеличилось, и дефицит рабочей силы становится всё более острой проблемой Эстонии также в большинстве других сфер деятельности. Увеличился дефицит рабсилы и в других государствах. Это добавляет проблем на всё более напряжённом рынке труда, и наряду с ростом спроса и оборотов поддерживает быстрый рост зарплат в строительном секторе.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Чудеса совместной учебы: сегодня математика на эстонском языке, завтра — на русском

28.05.2018
Когда манифест нового политического движения ”Eesti 200” призвал к созданию школьной системы, включающей в себя совместное обучение детей с разными родными языками, в одной из школ Каламая были только за, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Это касается каждого! GDPR: предложения, от которых нельзя отказаться

28.05.2018
Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
Подробнее


Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру

28.05.2018
Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

28.05.2018
Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Конец саги? Экс-главы Pere AS признаны виновными

28.05.2018
Сегодня Кристьян Ооло, Рейн Кильк, Кайе Райк и Неэме Райк были признаны Харьюским уездным судом виновными в необоснованном дарении в качестве члена руководящего органа юридического лица имущества должника, что привело к неплатежеспособности должника.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Вилла "Корабль": владелец эстонского бюро недвижимости выставил свой дом на продажу

28.05.2018
На портале Kinnisvara24.ee выставлена на продажу вилла владельца одного из самых крупных бюро недвижимости в Эстонии Uus Maa Kinnisvarabüroo. Роскошный дом с панорамным видом на Таллинн имеет частный пляж и собственную скважину, которая позволяет следить за качеством воды. Эксклюзивная вилла носит гордое название — “Корабль”.
Подробнее