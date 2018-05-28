Эксперт: строительный сектор продолжает вносить большой вклад в рост экономики

Количество разрешений на эксплуатацию жилых зданий (по площади) приближается к рекордам времён бума. Чувство уверенности людей в том, что они в ближайшее время приобретут жильё, немного ослабло, однако оно остаётся высоким по сравнению с многолетними показателями. Покупательная способность существенно выросла. Если во времена бума за один квадратный метр квартиры в Таллинне надо было отдать 2,5 среднемесячной нетто-зарплаты, то теперь этот показатель снизился до 1,6. Рост кредитного портфеля, хотя понемногу и ускорялся (в первом квартале этого года на 6,9%), но его трудно сравнить со временами бума. Тогда, в первом квартале 2006 года кредитный портфель домохозяйств вырос в годовом сравнении почти на 74%. Финансовое положение эстонских домохозяйств остаётся хорошим. По предварительным оценкам их потребление остаётся ниже используемого дохода, что говорит об умеренном накоплении (накопления, к сожалению, распределены неравномерно). Кроме того, задолженность домохозяйств в сравнении с их накоплениями выглядит умеренной, поэтому их бюджет должен быть сбалансирован или даже в профиците.

Быстрый рост работ по строительству зданий в ближайшей перспективе должен продолжиться

Хотя в первом квартале этого года было выдано меньше разрешений как на строительство жилых зданий, так и на строительство нежилых зданий, чем в прошлом году, число разрешений на строительство зданий в итоге оказалось на высоком уровне, что указывает на продолжение быстрого роста строительства зданий и в ближайшее время.

Рост объёмов строительства сооружений, хотя и замедлился, объём работ остаётся большим

Рост объёмов строительства сооружений в Эстонии замедлился, но причина состоит в том, что в начале прошлого года рост резко ускорился и сравнительная база оказалась высокой. Как известно, быстрому росту строительства сооружений в прошлом году способствовали увеличившиеся инвестиции госсектора. В этом году государство планирует замедлить рост инвестиций, но их уровень по отношению к ВВП может даже возрасти. Таким образом, хотя рост объёмов строительства сооружений и замедлится, объём работ всё равно останется большим.

Строительные предприятия всё меньше работают за рубежом

Строительные компании Эстонии снижают объёмы работ за рубежом. Если в начале прошлого года объём строительных работ, выполненных за рубежом, составил 11% общего объёма строительства, то в первом квартале текущего года этот показатель был всего 5%. Причина с одной стороны состоит в том, что рост строительного сектора в Северных странах замедлился, а в Швеции даже произошёл спад; с другой же стороны, на домашнем рынке сейчас наблюдается большой спрос на строительные работы.

Дефицит рабочей силы добавляет проблем на испытывающем напряжение рынке труда

В прошлом году наибольший вклад в рост экономики Эстонии внёс строительный сектор. Сильный рост строительных объёмов в начале этого года указывает на то, что этот большой вклад сохраняется. В то же время чувство уверенности строительных предприятий, начиная с лета прошлого года понемногу ослабевает. Уже на протяжении долгого срока главные проблемы — нехватка рабочих рук и рост цен. Предприятия Эстонии конкурируют в привлечении рабочей силы как на домашнем рынке, так и из-за рубежа. Количество вакансий увеличилось, и дефицит рабочей силы становится всё более острой проблемой Эстонии также в большинстве других сфер деятельности. Увеличился дефицит рабсилы и в других государствах. Это добавляет проблем на всё более напряжённом рынке труда, и наряду с ростом спроса и оборотов поддерживает быстрый рост зарплат в строительном секторе.