22.06.2018, 10:51

Эксперт советует: 10 приложений, которые должны быть у каждого футбольного фаната во время чемпионата мира

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rus.delfi.ee
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Jalgpallifännid Sao Paulos MMi vaatamas
Jalgpallifännid Sao Paulos MMi vaatamasFoto: Eero Vabamägi

Директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон рассказывает о лучших приложениях, которые не позволят пропустить самые захватывающие моменты нынешнего ЧМ по футболу. Эти приложения сразу же сообщат вам о забитых голах и помогут составить свою собственную dream team.

”Официальное приложение FIFA World Cup 2018 и LiveScore — самые надежные источники информации об игроках, важнейших новостях и результатах матчей. Однако если эти сведения покажутся вам слишком сухими, загляните в блог (на эстонском языке) известного спортивного журналиста Оття Ярвела под названием ”Футбольный бункер”, где он весело и без прикрас высказывает свое мнение”, — советует Арон.

iCalshare — при помощи этого сайта вы можете синхронизировать календарь своего iPhone или iPad с матчами ЧМ, причем с учетом местного часового пояса.

Welcome 2018 — это приложение наверняка пригодится болельщикам, которые сейчас находятся в России. Оно располагает всей информацией как о билетах, местах проведения матчей, так и о российских достопримечательностях.

Goal Live Scores — вероятно, самое быстрое приложение, которое сообщает на телефон о только что забитых голах.

Who's the Player? Football Quiz — приложение предлагает отгадать имена игроков по их изображениям, а вы можете оценить свою компетентность.

”Если же вам недостаточно только наблюдать за игрой, и вы хотите испытать себя в роли футбольной знаменитости или тренера, воспользуйтесь приложениями, которые отражают текущий ход чемпионата”, — предлагает директор по маркетингу Tele2. Вот самые популярные из них: официальный FIFA Football, FIFA World Cup Fantasy, Football Strike и Top Eleven.

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