Эксперт советует: 10 приложений, которые должны быть у каждого футбольного фаната во время чемпионата мира

Директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон рассказывает о лучших приложениях, которые не позволят пропустить самые захватывающие моменты нынешнего ЧМ по футболу. Эти приложения сразу же сообщат вам о забитых голах и помогут составить свою собственную dream team.
”Официальное приложение FIFA World Cup 2018 и LiveScore — самые надежные источники информации об игроках, важнейших новостях и результатах матчей. Однако если эти сведения покажутся вам слишком сухими, загляните в блог (на эстонском языке) известного спортивного журналиста Оття Ярвела под названием ”Футбольный бункер”, где он весело и без прикрас высказывает свое мнение”, — советует Арон.
iCalshare — при помощи этого сайта вы можете синхронизировать календарь своего iPhone или iPad с матчами ЧМ, причем с учетом местного часового пояса.