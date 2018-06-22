Эксперт советует: 10 приложений, которые должны быть у каждого футбольного фаната во время чемпионата мира

Welcome 2018 — это приложение наверняка пригодится болельщикам, которые сейчас находятся в России. Оно располагает всей информацией как о билетах, местах проведения матчей, так и о российских достопримечательностях.

Goal Live Scores — вероятно, самое быстрое приложение, которое сообщает на телефон о только что забитых голах.

Who's the Player? Football Quiz — приложение предлагает отгадать имена игроков по их изображениям, а вы можете оценить свою компетентность.

”Если же вам недостаточно только наблюдать за игрой, и вы хотите испытать себя в роли футбольной знаменитости или тренера, воспользуйтесь приложениями, которые отражают текущий ход чемпионата”, — предлагает директор по маркетингу Tele2. Вот самые популярные из них: официальный FIFA Football, FIFA World Cup Fantasy, Football Strike и Top Eleven.