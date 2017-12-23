Эксперт: сегодня уровень жизни в Эстонии сравним с Финляндией середины 90-х

Уровень жизни зажиточного класса в Эстонии 90-х сравним с порогом бедности Эстонии 2016. Сейчас качество жизни в Эстонии подходит к тому уровню, каким он был в Финляндии в середине 90-х, пишет экономист Карпар Оя в блоге Банка Эстонии.

”Уровень жизни за последние 25 лет в Эстонии заметно улучшился. В 2016 году порог относительной бедности позволял вести стиль жизни, который в начале 90-х могли позволить себе лишь 10% зажиточного населения. Это показывает, что с развитием экономики понимание бедности и зажиточности сильно изменилось”, — пишет эксперт.

”Оглядываясь в конце года на достижения и подводя итоги, мы могли бы смотреть на картину в целом, не сосредотачиваясь на цифрах статистики. Не желая ни коим образом приуменьшить проблему бедности и неравноправия, поместив статистику в контекст истории вопроса, мы видим все же, что жизнь в Эстонии очень сильно развивалась и оценка бедности по большей части обусловлена тем, что наше понимание бедности изменилось”, — считает Оя.