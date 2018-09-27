27.09.2018, 10:14

Эксперт SEB: меряем линейкой начало следующего кризиса

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Прошло ровно 10 лет с коллапса банка Lehman Brothers. Тем громче звучат вопросы, не подстерегает ли нас за углом новый кризис. К сожалению, экономические циклы и кризисы финансовых рынков — это не выборы в Рийгикогу, которые повторяются с периодичностью каждые четыре года, и не Юпитер, который всегда облетает вокруг Солнца ровно за 11,86 лет, пишет глава фонда SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв.

В мощнейшей экономике мира — США за последние 100 лет было 18 экономических спадов. При этом необходимо уточнить, что технически под экономическим спадом имеется в виду по меньшей мере два последовательных квартальных экономических спада. Средний промежуток времени между двумя последовательными экономическими спадами составлял четыре года. Самый длительный период экономического роста за последние сто лет длился 10 лет в период с 1991 по 2001 год, однако нынешняя фаза подъема может побить этот рекорд, поскольку начиная с 2009 года фаза роста длится уже больше 9 лет.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшей экономикой мира, в остальном мире экономические спады не происходят всегда рука об руку с Америкой. Например, в Японии непрерывная фаза подъема длилась с 60-х годов до 90-х — более 30 лет. Мы все хорошо помним кризис 2008 года, который одновременно затронул большинство крупных экономик и государств мира. При этом предшествовавшие этому кризисы не всегда проходили одновременно во всех странах. Глобализированная мировая экономика, несомненно, увеличила опасность всемирного заражения, однако нам не стоит забывать и о региональных кризисах. Возможно, следующий кризис удивит нас тем, что по большей части обойдет наш регион стороной?

Человеческой натуре присуще цепляться за последние запомнившиеся события. При разговорах о кризисе, большинству вспоминаются события 2008-2009 годов. Однако кризис может проявлять себя в десятках или сотнях ипостасях. Существует огромная разница, происходит ли падение экономики на десять процентов или лишь на один процент. Помимо экономического спада есть вероятность, что рост всего лишь замедлится. При десятипроцентном падении падут даже самые крепкие предприятия, а в случае более мягкого сценария даже те, кто взял на себя лишние риски, смогут выйти из воды относительно сухими.

Не желая ни в коей мере притупить бдительность читателя в отношении разных опасностей, стоит все же заметить, что с точки зрения инвестора риск — это всегда палка о двух концах. Даже если это снижение рисков в ожидании кризиса и затем осознание, что кризис так и не наступил — это так или иначе риск. Финансовые рынки всегда способны преподнести сюрприз. Помните об этом — всегда.

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