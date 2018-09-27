Эксперт SEB: меряем линейкой начало следующего кризиса

Несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшей экономикой мира, в остальном мире экономические спады не происходят всегда рука об руку с Америкой. Например, в Японии непрерывная фаза подъема длилась с 60-х годов до 90-х — более 30 лет. Мы все хорошо помним кризис 2008 года, который одновременно затронул большинство крупных экономик и государств мира. При этом предшествовавшие этому кризисы не всегда проходили одновременно во всех странах. Глобализированная мировая экономика, несомненно, увеличила опасность всемирного заражения, однако нам не стоит забывать и о региональных кризисах. Возможно, следующий кризис удивит нас тем, что по большей части обойдет наш регион стороной?

Человеческой натуре присуще цепляться за последние запомнившиеся события. При разговорах о кризисе, большинству вспоминаются события 2008-2009 годов. Однако кризис может проявлять себя в десятках или сотнях ипостасях. Существует огромная разница, происходит ли падение экономики на десять процентов или лишь на один процент. Помимо экономического спада есть вероятность, что рост всего лишь замедлится. При десятипроцентном падении падут даже самые крепкие предприятия, а в случае более мягкого сценария даже те, кто взял на себя лишние риски, смогут выйти из воды относительно сухими.

Не желая ни в коей мере притупить бдительность читателя в отношении разных опасностей, стоит все же заметить, что с точки зрения инвестора риск — это всегда палка о двух концах. Даже если это снижение рисков в ожидании кризиса и затем осознание, что кризис так и не наступил — это так или иначе риск. Финансовые рынки всегда способны преподнести сюрприз. Помните об этом — всегда.