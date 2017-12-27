27.12.2017, 17:00

Эксперт: с января литр топлива на эстонских заправках может вырасти до 1,35 евро

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

С нового года на заправках Эстонии стоимость литра топлива может подскочить до 1,32-1,35 евро, считает член правления компании Alexela Grupp Алан Вахт.

Вахт сказал порталу ERR Uudised, что нефть резко подскочила в цене вечером в воскресенье — до 67 долларов за баррель. "Такое в последний раз было в начале декабря 2014 года, когда стоимость нефти составила 68 долларов за баррель. После этого в течение трех лет подряд такой высокой цены не было", — отметил Вахт.

По его словам, причина столь резкого повышения цены в последние дни — различные нарушения в поставках сырой нефти, пишет rus.err.ee.

"Например, в Ливии взорвался нефтепровод, из-за чего на рынок не поступается приблизительно 100 000 баррелей нефти в сутки. В начале месяца произошли сбои в работе европейской нефтепроводной системы, из-за чего поставки нефти в сутки уменьшились на 450 000 баррелей. Кроме того, поставки нефти уменьшились из-за споров центрального правительства Северного Ирака с правительством Курдистана. Все это вызвало скачок цен", — отметил Вахт.

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