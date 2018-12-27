Эксперт: рождественская премия вместо корпоратива выгоднее и работнику, и фирме



По его словам, с суммы, затраченной на корпоратив, предприятие должно платить налог на спецльготу. „Налог на спецльготу — весьма затратный, и состоит из подоходного и социального налогов, что, в свою очередь означает, что на каждую затраченную предприятием сотню оно должно еще государству 66,25 евро в виде налогов”, — пояснил Паурман.

Также он добавил, что учет этого вида налогов идет в общую госказну, и человек в этом плане никакого личного предпочтения не имеет. ”Если же деньги платить в качестве премии или зарплаты, то эта сумма идет в его личный фонд заработной платы, в результате чего в будущем вырастет его пенсия, родительская зарплата и больничный”, — добавил он.

Также, по словам Паурмана, в корпоративах, конечно, есть плюсы: от повышения мотивации — до укрепления командного духа. Но для работника в финансовом плане это не выгодно. Поэтому специалист советует взвесить данный вопрос внутри предприятий.