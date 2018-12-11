Эксперт: рост экспорта ускорился, но не все так радужно

Если в большинстве стран Европейского союза рост экспорта в этом году замедлился, то Эстония относится к тем немногим странам, где рост ускорился. И наш рост экспорта — один из самых сильных в ЕС.
В то же время рост этот не имеет под собой широкой основы. Несмотря на то, что в октябре экспорт из Эстонии увеличился на одну пятую, примерно половина роста пришлась на продукты из масел (в том числе — из сланцевых масел), а четверть — на оборудования мобильной связи. Таким образом, две группы товаров обеспечили три четверти роста экспорта. Без них экспорт произведённой в Эстонии продукции выглядит существенно скромнее — пять процентов. Вдобавок к продукции из масел и оборудованию мобильной связи, сильнее экспорт рос также в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Больше всего вырос экспорт в США
Больше всего в этом году вырос экспорт товаров в Соединённые Штаты Америки. В основном — за счёт оборудования мобильной связи. На втором месте — Сингапур, куда вывозятся изделия из масел, а на третьем месте Финляндия. Рост экспорта в Финляндию имеет под собой довольно широкую основу. В этом году наибольший скачок пережил экспорт и доля экспорта в Соединённые Штаты Америки, которые вышли у нас на пятое место среди торговых партнёров. Хотя Швеция по-прежнему остаётся для Эстонии вторым по объёму торговым партнёром, падение доли этого государства продолжилось и в этом году. Изменение доли в экспорте в США и в Швецию пришлось на одну и ту же группу — оборудование мобильной связи. Экспорт оборудования мобильной связи в последние месяцы улучшился, и эта группа товаров, будучи довольно крупной, существенно влияет на общую картину нашего экспорта. В то же время выпуск оборудования мобильной связи был довольно нестабильным.
Сильный внутренний спрос увеличивает потребность в импорте
Наряду с быстрым, но не имеющим под собой широкой основы ростом экспорта, наблюдается сильный рост импорта (в октябре 20%, а за первые десять месяцев этого года 10%), что говорит о сильном росте внутреннего спроса, и в первую очередь — спроса на исходные компоненты для производства. Более половины нашего импорта — исходные составляющие для местного производства. Большая часть роста импорта в этом году (82%) приходится именно на ввоз компонентов для производства, и этот рост в текущем году серьёзно ускорился. В экспорте доля компонентов, используемых для производства, также в этом году возросла, тогда как доля капитальных и потребительских товаров снизилась. В экспорте эстонских товаров как раз и доминируют компоненты для производства. Их доля составляет примерно 60%.
В статистике внешней торговли и при расчёте ВВП экспорт ведёт себя по-разному
Хотя статистика внешней торговли показывает сильный рост экспорта товаров, в расчётах ВВП этот показатель остался, по существу, на прошлогоднем уровне. Причина в том, что при расчёте ВВП и торгового баланса вносятся довольно большие поправки в случае отечественных товаров и тех, что направляются для обработки за рубеж. Причина разницы не может объясняться тем, что расчёт ВВП сделан в постоянных ценах, то есть с учётом изменения цен, в то время как внешнеторговая статистика ведётся в текущих ценах. Если экспорт товаров по внешнеторговой статистике привести к изменениям экспортных цен, то и тогда рост экспорта получается очень сильным.
Внешний спрос снижается
Будучи небольшой, открытой экономикой Эстония, как известно, сильно зависит от внешнего спроса и от нашей конкурентоспособности на внешних рынках. Экспорт — это возможность для предприятий не только повысить оборот, но и увеличить производительность. В зоне евро, куда отправляется примерно половина эстонского экспорта, индекс деловой активности откатился на позиции двухлетней давности и экономический рост этого региона замедлился.
Рост эстонского экспорта в длительной ретроспективе следовал за изменениями в объёмах торговли, где рост постепенно снижается. То есть внешний спрос ослабевает. Ожидания промышленных предприятий Эстонии в отношении роста экспорта ухудшаются уже пятый квартал подряд. Кроме того, за последние кварталы ухудшилась и оценка предприятиями своей конкурентоспособности на внешних рынках.