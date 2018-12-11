Эксперт: рост экспорта ускорился, но не все так радужно

В то же время рост этот не имеет под собой широкой основы. Несмотря на то, что в октябре экспорт из Эстонии увеличился на одну пятую, примерно половина роста пришлась на продукты из масел (в том числе — из сланцевых масел), а четверть — на оборудования мобильной связи. Таким образом, две группы товаров обеспечили три четверти роста экспорта. Без них экспорт произведённой в Эстонии продукции выглядит существенно скромнее — пять процентов. Вдобавок к продукции из масел и оборудованию мобильной связи, сильнее экспорт рос также в деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

Больше всего вырос экспорт в США

Больше всего в этом году вырос экспорт товаров в Соединённые Штаты Америки. В основном — за счёт оборудования мобильной связи. На втором месте — Сингапур, куда вывозятся изделия из масел, а на третьем месте Финляндия. Рост экспорта в Финляндию имеет под собой довольно широкую основу. В этом году наибольший скачок пережил экспорт и доля экспорта в Соединённые Штаты Америки, которые вышли у нас на пятое место среди торговых партнёров. Хотя Швеция по-прежнему остаётся для Эстонии вторым по объёму торговым партнёром, падение доли этого государства продолжилось и в этом году. Изменение доли в экспорте в США и в Швецию пришлось на одну и ту же группу — оборудование мобильной связи. Экспорт оборудования мобильной связи в последние месяцы улучшился, и эта группа товаров, будучи довольно крупной, существенно влияет на общую картину нашего экспорта. В то же время выпуск оборудования мобильной связи был довольно нестабильным.

Сильный внутренний спрос увеличивает потребность в импорте