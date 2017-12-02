Эксперт рассказывает: какие виды ущерба покрывает страхование каско, а за что придется расплачиваться самому?

Эксперт в сфере страхования отвечает на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть у людей в связи со страхованием каско.

Страхование каско — это добровольное страхование транспортного средства, которое гарантирует компенсацию ущерба, нанесенного автомобилю, вне зависимости от того, кто стал виновником случая. Продакт-менеджер IIZI Кристийна Койтла отвечает на вопросы, которые возникают у владельцев автомобилей о страховании.

Я обнаружил у автомобиля повреждения, но не уверен, когда они появились. Кто покрывает расходы?

Как только были обнаружены повреждения, об этом следует сразу же оповестить страховое общество. Если установить, кто виновен в повреждении автомобиля, невозможно, то автомобиль будет восстановлен на основании страхования каско, и оплатить придется оговоренную заранее в страховом полисе долю собственной ответственности. Если повреждения возникли в результате нескольких отдельных случаев, например, повреждения есть как на заднем, так и на переднем бампере, то у страхового общества есть право применить требование о собственной ответственности в отношении обоих случаев. Специалисты рекомендуют помимо страхования каско также иметь страхование собственной ответственности, которое в случае повреждения покроет собственную ответственность, обозначенную в полисе страхования каско.

Я планирую поехать на Украину и беру с собой зеленую карту. Будет ли действовать мое страхование каско?

Обычная практика заключается в том, что регионом действия страхования каско является Европа за исключением Украины, Белоруссии и России. Для того чтобы действие страховки распространялось и на путешествие в эти страны, необходимо заключить дополнительный полис для расширения территории действия страховки. Как правило, дополнительный полис делается только на время конкретной поездки, а его минимальная стоимость составляет примерно 35 евро.

Зеленая карта — это документ, подтверждающий наличие действующей дорожной страховки за рубежом. Зеленая карта является обязательной во время путешествия за пределы Европейской экономической зоны (за исключением Швейцарии). В пределах зоны рекомендуется иметь зеленую карту в наличии, но достаточно и полиса дорожного страхования.

Когда я ехал за город, то сбил выбежавшую на дорогу косулю. Кто компенсирует ущерб?

Количество случаев ущерба, возникающего в результате столкновения с животными, как правило увеличивается осенью, когда животные двигаются активнее. Страхование каско компенсирует ущерб, связанный с наездом на животное, причем без собственной ответственности. Следует обязательно зафиксировать случай на месте происшествия, и если животное в итоге столкновения погибло, проинформировать об этом инспекцию по делам окружающей среды. Следует отметить, что если вы, например, наедете на собаку, то условия каждого страхового общества отличаются в части того, ущерб от столкновения с каким животным (дикое животное, стадное животное) компенсируются и как обстоят дела с собственной ответственностью.

Если же автомобилист пытался избежать столкновения с животным, но вместо этого выехал с дороги, то речь идет об обычной аварии, и при компенсации ущерба все же придется оплачивать долю собственной ответственности.

Я повредил автомобиль, попав в яму на дороге. К кому я должен обратиться?

Ущерб, который автомобиль получил в результате того, что попал в яму, компенсирует страхование каско. Компенсацию доли собственной ответственности можно затребовать у владельца дороги. Крайне важно сразу же выявить повреждения и место происшествия.

Если у автомобилиста страхования каско нет, то следует обратиться к владельцу дороги. К сожалению, получение компенсации может оказаться не столь простой задачей, процесс может сильно затянуться и потрепать вам нервы.

В аварии было повреждено детское кресло. Поможет ли страхование каско?

Обычно установленное в автомобиле детское кресло в контексте страхования каско считается дополнительным оборудованием автомобиля и на него распространяется страховая защита. То же касается и установленного на крышу автомобиля бокса или прикрепленной к машине рамы для велосипеда, в этом случае нанесенный аварией ущерб компенсируется.

В договоре о страховании возможно обозначить страховку на багаж, которая покрывает оставленные в машине личные вещи и другие предметы потребления. Важно помнить, что страхование каско не покрывает повреждение и хищение электронных средств (телефон, компьютер) и других ценных предметов.

Я хочу заключить договор о страховании каско, но у автомобиля нет сигнализации. Должен ли я установить сигнализацию, прежде чем подписывать договор?

Ранее большинство страховых обществ требовали, чтобы у автомобиля помимо иммобилайзера в рабочем состоянии также была сигнализация. Если ее не было, то клиент мог либо взять на себя этот расход и установить сигнализацию, либо заключить такой договор о каско, в котором нет защиты от угона. К настоящему моменту ситуация изменилась, и страховые общества отказались от требования о сигнализации. В большинстве случаев для заключения договора о страховании каско достаточно наличия иммобилайзера, и силы и деньги на установку сигнализации тратить не нужно.