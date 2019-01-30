Эксперт: приход технологии 5G не создаст конкуренции кабельному интернету в Эстонии

Качество 5G, как и любого другого мобильного соединения, сильно зависит от уровня сигнала внешних помех, тогда как оптоволоконное соединение совершенно защищено от помех. ”Например, мы активно переходим на оптоволоконное соединение — оптический кабель избавлен от многих проблем, связанных с помехами. Проблема может быть только одна — если кабель повреждён. Уже сейчас многие наши частные клиенты пользуются у себя дома технологией пассивных оптических сетей (PON)”, — говорит Яранцев.

Во многих сферах бизнеса заменить кабельное соединение мобильным 5G всё равно нельзя, потому как помимо скорости важна стабильность соединения. Ещё одна проблема — безопасность. ”Любое радиосоединение более уязвимо, чем кабель, например, оптоволоконный. Для проникновения в кабельное соединение необходимо физическое вмешательство, а для радиосоединения возможен взлом дистанционно. Есть случаи, когда данные воровались посредством подмены сигнала со станции оператора на ”хакерские” — ваш телефон или компьютер ”думает”, что подсоединён к станции оператора, а на самом деле сигнал проходит через ”хакерскую” станцию, с которой злоумышленники копируют ваши данные”, — отмечает Яранцев.

В мобильных сетях скорости скачивания (download) и закачивания (upload) разные, и скорость закачивания всегда значительно ниже и зависит от загруженности сети, а значит, может опускаться до минимума. По словам Яранцева, это не подойдёт пользователям, которые занимаются онлайн-трансляциями. ”Уже сейчас оптоволоконное соединение позволяет передавать данные со скоростью до 100Гбит/сек., а с применением технологий DWDM (уплотнение канала связи с разделением по длине волны) и до 1000 Гбит/сек. А радиоэфир уже ”забит” — диапазон частот очень ограничен”.

Яранцев также отмечает, что пока не изучен вопрос, как такое количество радиосигналов влияет на наше здоровье. ”Просто подумайте: мы все окружены гаджетами, которые передают радиосигналы. Иногда видишь из окна, какое количество антенн на мачтах, и понимаешь, что все они излучают радиосигналы. Оптический кабель самый безопасный — в нём проходит только световой сигнал, и никакого электрического тока нет”, — говорит он.

AS STV было основано в 1991 году и является третьим по величине кабельным оператором связи в Эстонии. С момента своего создания STV было и остаётся основанным на 100% эстонском капитале предприятием. На сегодняшний день предприятие предлагает своим клиентам следующий спектр услуг: проводное и беспроводное высокоскоростное Интернет-соединение, цифровое телевидение, услуги охраны, услуги видеонаблюдения для бытовых нужд (видео-няня).