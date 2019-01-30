30.01.2019, 09:55

Эксперт: приход технологии 5G не создаст конкуренции кабельному интернету в Эстонии

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rus.delfi.ee
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Huawei töötab välja 5G andmesidet
фото иллюстративноеFoto: Hans Lõugas

Слухи о смерти кабельного интернета с приходом и распространением в Эстонии сети 5G сильно преувеличены — ее скорость и эффективность будут уменьшаться по мере роста числа пользователей, а для многих сфер бизнеса заменить кабельное соединение мобильным не представляется возможным из-за нестабильности и уязвимости последнего, говорит эксперт технологий связи, директор по развитию одного из крупнейших операторов кабельной связи в Эстонии STV Владислав Яранцев.

”Безусловно, сеть 5G — это новый виток в развитии мобильного интернет-соединения. Соединение 5G более стабильное и скоростное по сравнению с 4G: 5G позволяет достигать скорость интернета 1—2 Гбит/с, а 4G 100 Мбит/с — подвижным пользователям и до 1 Гбит/с — стационарным абонентам. Хоть по сравнению со своими предшественниками 5G и более скоростная сеть, но принцип ее работы тот же, что и раньше: ”скорость на станции” распределяется между всеми активными на данный момент пользователями — если их 2, то между ними, а если 100, то та же скорость делится на 100. Отсюда вывод, что на старте технологий пользователей 5G будет мало и все ресурсы интернет-соединения будут делиться между ними. С увеличением количества активных пользователей 5G увеличивается время задержки (latency), что негативно влияет на онлайн-конференции и видеозвонки, игры и так далее. Также, например, на сегодняшний день мы все смотрим видеоконтент в интернете в HD качестве, но уже завтра все захотят UHD и 4K качество, а это потребует увеличения скорости как минимум в 2 раза. Другими словами, по мере роста числа пользователей 5G скорость будет падать”, — отмечает Яранцев.

Качество 5G, как и любого другого мобильного соединения, сильно зависит от уровня сигнала внешних помех, тогда как оптоволоконное соединение совершенно защищено от помех. ”Например, мы активно переходим на оптоволоконное соединение — оптический кабель избавлен от многих проблем, связанных с помехами. Проблема может быть только одна — если кабель повреждён. Уже сейчас многие наши частные клиенты пользуются у себя дома технологией пассивных оптических сетей (PON)”, — говорит Яранцев.

Во многих сферах бизнеса заменить кабельное соединение мобильным 5G всё равно нельзя, потому как помимо скорости важна стабильность соединения. Ещё одна проблема — безопасность. ”Любое радиосоединение более уязвимо, чем кабель, например, оптоволоконный. Для проникновения в кабельное соединение необходимо физическое вмешательство, а для радиосоединения возможен взлом дистанционно. Есть случаи, когда данные воровались посредством подмены сигнала со станции оператора на ”хакерские” — ваш телефон или компьютер ”думает”, что подсоединён к станции оператора, а на самом деле сигнал проходит через ”хакерскую” станцию, с которой злоумышленники копируют ваши данные”, — отмечает Яранцев.

В мобильных сетях скорости скачивания (download) и закачивания (upload) разные, и скорость закачивания всегда значительно ниже и зависит от загруженности сети, а значит, может опускаться до минимума. По словам Яранцева, это не подойдёт пользователям, которые занимаются онлайн-трансляциями. ”Уже сейчас оптоволоконное соединение позволяет передавать данные со скоростью до 100Гбит/сек., а с применением технологий DWDM (уплотнение канала связи с разделением по длине волны) и до 1000 Гбит/сек. А радиоэфир уже ”забит” — диапазон частот очень ограничен”.

Яранцев также отмечает, что пока не изучен вопрос, как такое количество радиосигналов влияет на наше здоровье. ”Просто подумайте: мы все окружены гаджетами, которые передают радиосигналы. Иногда видишь из окна, какое количество антенн на мачтах, и понимаешь, что все они излучают радиосигналы. Оптический кабель самый безопасный — в нём проходит только световой сигнал, и никакого электрического тока нет”, — говорит он.

AS STV было основано в 1991 году и является третьим по величине кабельным оператором связи в Эстонии. С момента своего создания STV было и остаётся основанным на 100% эстонском капитале предприятием. На сегодняшний день предприятие предлагает своим клиентам следующий спектр услуг: проводное и беспроводное высокоскоростное Интернет-соединение, цифровое телевидение, услуги охраны, услуги видеонаблюдения для бытовых нужд (видео-няня).

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