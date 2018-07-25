Эксперт: приход Lidl оживит эстонский рекламный рынок

Приход Lidl значительно оживит маркетинг сектора розничной торговли, сказал Best Marketing исполнительный директор Союза коммуникационных агентств Литвы и руководитель медийного агентства Vizeum Саулиус Шукайтис.

Говоря о рекламном рынке Литвы, Шукайтис сказал, что его интуиция говорит, что сектор розничной торговли растет, потому что Lidl действует на рынке с очень плотной конкуренцией.

На вопрос, встряхнет ли Lidl, придя в Эстонию, и эстонский рынок, он ответил: "Я не верю, что в Эстонии они будут действовать как-то по-другому, поэтому я рекомендую следить, что они делают в других странах Восточной Европы, и ждать того же самого. Я предполагаю, что это значительно оживит маркетинг сектора розничной торговли", — сказал он.

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