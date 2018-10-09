Эксперт: появление растительного мяса в магазинах Эстонии — вопрос времени

”Если говорить конкретно о растительном мясе, то в крупнейших розничных сетях США и Европы уже несколько лет торгуют изделиями из растительного мяса, и их продажи растут. Например, в США объем продаж растительного мяса в прошлом году увеличился на 24%. Растительное мясо покупают и те люди, которые не являются убежденными вегетарианцами: опыт показывает, что если продукт вкусный и полезный, то он найдет свое место в корзине и на тарелке любого потребителя”, — рассказал Маргус Амор.
”Человек получает много информации о продуктах, которая помогают им принимать различные решения при составлении своего меню. Особенно открыта ко всему новому молодежь. Они очень хорошо осведомлены о том, что означает минимальное вмешательство в экологию и забота об окружающей среде — опираясь на это, они принимают решения о своем рационе. Наша задача заключается в том, чтобы предлагать потребителям максимально широкий выбор продуктов на любой вкус и предугадывать тенденции. Кроме того, мы в Rimi хотим направлять клиентов в сторону здорового образа жизни”, — добавил Маргус Амор.
”Хорошим примером является проведенное в 2015-м году EY исследование, которое показало, что в Скандинавии выше всего ценят органически чистую еду местного происхождения без консервантов и с доступной информацией от производителя. Это нужно иметь в виду как производителю, так и продавцу для того, чтобы обеспечить устойчивость своего бизнеса в будущем”, — отметил Маргус Амор.
В панельной дискуссии на конференции приняли участие директор по продажам Olerex Марко Лавинг, член правления Vapiano Тарво Яансоо и руководитель по продажам Rimi Маргус Амор.