09.10.2018, 08:20

Эксперт: появление растительного мяса в магазинах Эстонии — вопрос времени


rus.delfi.ee
EST 1
Läti veganifestival 2018
фото иллюстративноеFoto: Annaliisa Post

На прошедшей 6-го октября конференции, посвященной растительной пище Food Innovation Summit, руководитель по закупкам Rimi Маргус Амор сказал, что, скорее всего, продукция из растительного мяса скоро появится и на прилавках крупных магазинов в Эстонии, поскольку это восходящий тренд, а если есть спрос, то должно быть и предложение.

”В 20 магазинах Rimi по всей Эстонии есть отдельные прилавки с продукцией для вегетарианцев и веганов. За последние пару лет продажи этих товаров выросли в разы — объемы не очень большие, но интерес потребителя к вегетарианским продуктам велик”, — сказал Маргус Амор. ”Мы заметили, что пищевые предпочтения клиентов становятся все более разнообразными, а люди пристальнее изучают продуктовые этикетки. Категории самых продаваемых продуктов год от года не меняются — например, хлебобулочные, молочные и мясные изделия, однако появляется много продуктов с альтернативным составом, из которых можно выбрать выбор, соответствующий вашим убеждениям или диете”.

Маргус Амор объяснил, что самая главная сложность в формировании ассортимента как раз связана с дублированием товаров: у каждого т.н обычного продукта есть своя альтернатива — органический чистый или веганский продукт, fair trade или что-то подобное. ”Традиционные категории товаров расширяются с каждым днем, и это затрудняет выбор для торговой сети, поскольку свои ограничения накладывает и площадь магазинов”.

Вторая задача заключается в верном предоставлении информации о товаре: ”Данные должны быть корректными и доступно выраженными, потому что люди хотят иметь информацию об очень разных свойствах продуктов — на основе этого они отбирают содержимое своей корзины”.

”Если говорить конкретно о растительном мясе, то в крупнейших розничных сетях США и Европы уже несколько лет торгуют изделиями из растительного мяса, и их продажи растут. Например, в США объем продаж растительного мяса в прошлом году увеличился на 24%. Растительное мясо покупают и те люди, которые не являются убежденными вегетарианцами: опыт показывает, что если продукт вкусный и полезный, то он найдет свое место в корзине и на тарелке любого потребителя”, — рассказал Маргус Амор.

”Человек получает много информации о продуктах, которая помогают им принимать различные решения при составлении своего меню. Особенно открыта ко всему новому молодежь. Они очень хорошо осведомлены о том, что означает минимальное вмешательство в экологию и забота об окружающей среде — опираясь на это, они принимают решения о своем рационе. Наша задача заключается в том, чтобы предлагать потребителям максимально широкий выбор продуктов на любой вкус и предугадывать тенденции. Кроме того, мы в Rimi хотим направлять клиентов в сторону здорового образа жизни”, — добавил Маргус Амор.

”Хорошим примером является проведенное в 2015-м году EY исследование, которое показало, что в Скандинавии выше всего ценят органически чистую еду местного происхождения без консервантов и с доступной информацией от производителя. Это нужно иметь в виду как производителю, так и продавцу для того, чтобы обеспечить устойчивость своего бизнеса в будущем”, — отметил Маргус Амор.

В панельной дискуссии на конференции приняли участие директор по продажам Olerex Марко Лавинг, член правления Vapiano Тарво Яансоо и руководитель по продажам Rimi Маргус Амор.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Bellingcat назвала имя второго "солсберецкого туриста". Им оказался военврач из ГРУ Александр Мишкин

09.10.2018
Журналистская группа Bellingcat раскрыла настоящее имя второго россиянина, подозреваемого в химатаке в британском Солсбери и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сообщником и сослуживцем рассекреченного ранее Героя России полковника ГРУ Анатолия Чепиги оказался военный врач Александр Мишкин, считают в Bellingcat.
Подробнее



Канцлер права: требование среднего образования для охранников аэропорта не соответсвует Конституции

09.10.2018
Канцлер права Юлле Мадизе считает, что внесенное в 2005 году в Закон об авиации требование иметь как минимум среднее образование для охранного персонала аэропорта не соответсвует Конституции Эстонии.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052003
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

”Если система останется прежней, такое может случиться и в будущем”. Глава Medicum — о ситуации вокруг врачей-специалистов

08.10.2018
В ласнамяэском Medicum стало невозможно записаться к ЛОРу, окулисту, эндокринологу и хирургу. Также значительно снижено количество приемов пульмонолога, ортопеда и гастроэнтеролога.
Подробнее


Российские таможенники задержали в Ивангороде петербуржца, пытавшегося ввезти из Эстонии 76 кг одежды

08.10.2018
Почти 76 килограммов одежды различных наименований изъяли сотрудники Кингисеппской таможни у жителя Петербурга, который пытался вывезти эту одежду из Эстонии. Мужчина уверял, что 40 пар штанов разных размеров везет исключительно для себя, сообщает новостной портал 47news.
Подробнее

Дети бедняков стали мишенью для десятков тысяч педофилов

08.10.2018
Десятки тысяч педофилов из Британии искали своих жертв через интернет. Их основными жертвами стали дети из бедных стран. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Подробнее