Эксперт: появление растительного мяса в магазинах Эстонии — вопрос времени

”В 20 магазинах Rimi по всей Эстонии есть отдельные прилавки с продукцией для вегетарианцев и веганов. За последние пару лет продажи этих товаров выросли в разы — объемы не очень большие, но интерес потребителя к вегетарианским продуктам велик”, — сказал Маргус Амор. ”Мы заметили, что пищевые предпочтения клиентов становятся все более разнообразными, а люди пристальнее изучают продуктовые этикетки. Категории самых продаваемых продуктов год от года не меняются — например, хлебобулочные, молочные и мясные изделия, однако появляется много продуктов с альтернативным составом, из которых можно выбрать выбор, соответствующий вашим убеждениям или диете”.

Маргус Амор объяснил, что самая главная сложность в формировании ассортимента как раз связана с дублированием товаров: у каждого т.н обычного продукта есть своя альтернатива — органический чистый или веганский продукт, fair trade или что-то подобное. ”Традиционные категории товаров расширяются с каждым днем, и это затрудняет выбор для торговой сети, поскольку свои ограничения накладывает и площадь магазинов”.

Вторая задача заключается в верном предоставлении информации о товаре: ”Данные должны быть корректными и доступно выраженными, потому что люди хотят иметь информацию об очень разных свойствах продуктов — на основе этого они отбирают содержимое своей корзины”.