Эксперт поведал, как повернуть текущую в Латвию реку алкоакцизов вспять

Для выяснения мотивов и предпочтений потребителя фирма Kantar EMOR в августе провела в Валка и в Айнажи опрос 511 покупателей алкоголя в приграничных магазинах. ”Весьма ожидаемо, что самыми покупаемыми оказались пиво, водка и прочий крепкий алкоголь. Так, 79% покупали пиво, у 45-46% в корзине были водка или иной крепкий алкогольный напиток”, — поведал управляющий отделом консультирования KPMG Baltics Ханно Линдпере.

81% респондентов ответили, что ограничили бы закупки в соседней стране, если бы цены в Эстонии были бы пониже. ”Львиная доля — 90% людей — отказались бы от алкорейсов, если бы цена на упаковку пива или на крепкий алкоголь в Эстонии отличалась бы от Латвии на 1-2 евро”, — поделился эксперт результатами исследований.

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