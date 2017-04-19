Эксперт по пограничным вопросам: ”сахарный налог” может повлиять на трансграничную торговлю

Сколько существуют границы между государствами, столько же существует и трансграничная торговля. Будучи открытой маленькой страной, мы, вводя потребительские налоги, должны мыслить шире, а не думать только о возможном положительном влиянии на здоровье населения, объясняет влияние налога на сладкие напитки на трансграничную торговлю бывший глава пограничной охраны Роланд Пеэтс.

Нельзя говорить, что ”сахарный налог” или акциз на алкоголь — это плохие идеи, в них есть и положительные моменты, однако эффект от налогов следует анализировать в более широком плане, чем просто с точки зрения заботы о здоровье населения. Ясно то, что налогообложение любого продукта питания или напитка оживляет трансграничную торговлю.

Рост трансграничной торговли может сказаться на приграничных районах как положительно, так и отрицательно. С одной стороны, трансграничная торговля улучшает социальное положение жителей приграничных районов, поскольку они получают дополнительный (нелегальный) доход, но с другой — от этого страдает экономика приграничных районов. Однозначно можно сказать, что трансграничная торговля представляет угрозу небольшим магазинам, и она может повлиять даже на государство, т.к. доходы от поступления налогов сократятся.

Обычно действует такое правило: чем больше разница в налогах, тем более процветает криминальная контрабанда или т.н. посредничество.

Посредничество означает, что товары ввозятся в страну на законных основаниях небольшими количествами, но в стране они становятся незаконными, поскольку скупщики, перепродавая эти товары, государству налоги не платят. Самый простой пример: через пограничный пункт в Нарве люди проносят блоки сигарет и перепродают их скупщикам.

В общем, я считаю, что существенное удорожание сладких напитков вряд ли приведет к повышению активности уголовной деятельности, однако, если люди уже ездят закупать алкоголь и другие продукты в Латвию, то теперь у них появится соблазн брать побольше лимонада.