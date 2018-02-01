Эксперт по молочной продукции объясняет, чем сырое молоко отличается от деревенского

По словам Элле Муст, которая уже более 20 лет работает экспертом по молочной продукции в компании Valio, на вкусовые свойства молока влияет и процент его жирности, и процесс изготовления, который несколько отличается в случае разных изделий и различных производителей.

”Молоко жирностью выше среднего, а именно 3,5%, продается уже много лет на радость всем покупателям. По действующим стандартам такое молоко называется цельным. Деревенским же молоком в обиходе стали называть цельное молоко, жирность которого не претерпевает изменений в процессе обработки; именно поэтому наше цельное молоко с колеблющимся процентом жирности и стало называться деревенским молоком Alma”, — пояснила Элле Муст.

Если, наряду с процентом жирности, покупатель также предпочитает молоко, прошедшее минимальную обработку, то в таком случае эксперт предлагает выбирать либо сырое, либо деревенское молоко. Каждый из этих типов имеет свои преимущества.

Микроорганизмы

Под сырым молоком подразумевается необработанное молоко. Это означает, что биохимический состав всем известного белого напитка сохранился в неизменном виде. ”Всем, кто любит сырое молоко, следует учитывать, что в таком молоке содержатся микроорганизмы и бактерии, которые могут вызывать различные заболевания. Именно поэтому ученые из Эстонского университета естественных наук рекомендуют прокипятить сырое молоко перед употреблением, а в некоторых странах вообще запрещено продавать непастеризованное молоко”, — добавила Муст.

Элле Муст каждый день занимается вопросами, связанными с условиями содержания молочного скота. По её словам, сырое молоко — это настоящий дар природы, но при этом нельзя недооценивать и потенциальный риск его употребления.

”Бактерии могут попасть молоко в ходе дойки с вымени и сосков коровы или же с рук самой доярки. Бактерии распространяются и воздушным путем: их можно обнаружить в трубах, в оборудовании для дойки скота и охлаждения молока, а также в инвентаре, используемом при дойке”, — рассказала Муст.

По словам эксперта, конечный потребитель вполне может доверять фермеру и даже самостоятельно убедиться, что молоко производится в хороших условиях, однако и в этом случае никто не может гарантировать стопроцентную безопасность сырого молока. ”В организме животных, содержащихся в безупречных условиях, тоже могут присутствовать возбудители тех или иных заболеваний, которые легко могут попасть в молоко”, — отметила Элле, говоря о возможных путях заражения продукции.

Компания Valio ожидает от своих поставщиков соблюдения всех строгих стандартов, а также самостоятельно прилагает все усилия для обеспечения максимально высокого качества молока, проводя более 400 анализов в день. ”Мы хотим предоставить своим клиентам 100-процентную гарантию того, что в деревенском молоке Alma сохранились все полезные свойства сырого молока, но при этом продукт является совершенно безопасным для здоровья”, — пояснила Элле Муст.

Срок реализации

Даже если дойка проводилась с тщательным соблюдением всех требований, и изначально молоко не содержит значительного количества микробов, в дальнейшем также следует учитывать, что питательное молоко является идеальной средой для жизнедеятельности микробов.

”Для обеспечения качества деревенского молока Alma на заводе в Лаэва мы используем процесс пастеризации, в ходе которого производится дезактивация ферментов и бактерий, вследствие чего они утрачивают способность к размножению. Сырое молоко является непастеризованным, поэтому покупателям следует учитывать, что срок реализации такого молока как правило короче обычного”, — пояснила Муст.

Пастеризационный процесс представляет собой ни что иное как краткосрочное нагревание продукта при высокой температуре. ”Даже если у многих покупателей слово ”пастеризация” по-прежнему ассоциируется с неприятным вкусом кипяченого молока из детства, могу вас заверить — деревенское молоко Alma не имеет к нему никакого отношения благодаря техническим достижениям современной молочной промышленности”, — отметила Элле Муст.