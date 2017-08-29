Эксперт: перспективы экономического роста в Эстонии на ближайшее время хорошие

Перспективы роста мировой экономики улучшаются, экономика еврозоны стала сильнее, и её цикл роста предполагает возможность продолжения значительного экономического роста в ближайшие годы, значится в пресс-релизе Swedbank.

Несмотря на ускорение экономического роста и снижение уровня безработицы, ускорение инфляции очень незначительно. Европейский Центробанк в следующем году продолжит осуществлять свою программу покупки активов в меньших объёмах и начнёт повышать базовые процентные ставки только в 2019 году. Таким образом, в ближайшее время процентные ставки всё ещё будут оставаться низкими.

В этом году улучшившийся внешний спрос ускоряет в Эстонии рост экспорта, и после продолжавшегося в течение нескольких лет снижения стали расти объёмы инвестиций. Ожидается, что внешний спрос будет оставаться сильным и в предстоящие два года. По мере увеличения спроса, предприятиям необходимо больше инвестировать, поскольку использование существующих производственных мощностей уже достаточно близко к предельному. Правительственный сектор также значительно увеличивает свои инвестиции. В текущем цикле экономического роста Эстония не нуждается в более сильном фискальном стимуле. После замедления роста частного потребления, имевшего место в этом году, мы ожидаем, что в следующем году он вновь ускорится.

По прогнозам, объем ВВП в этом году увеличится на 3,5%, в следующем году на 3,2% и в 2019 году рост замедлится до 2,7 процента.

Под влиянием роста цен на сырье и повышения акцизов рост потребительских цен в этом году ускорится, по нашим оценкам, более чем на 3% и слегка замедлится в следующие два года. Значительный рост заработной платы ведёт также к росту цен на услуги. Кроме потребительских цен выросли также цены производителей, экспортные и импортные цены. Рост цен продажи на промышленные товары в сочетании с растущим спросом увеличивает рост оборота предприятий и ослабляет негативное влияние на их доходность, вызванное высокими расходами на рабочую силу.

В этом году ожидается значительное замедление роста реальной заработной платы, поскольку её номинальный рост несколько медленнее, а цены при этом продолжают расти. Однако увеличение различных социальных выплат ослабит влияние этого на покупательскую способность населения. В силу изменения необлагаемой подоходным налогом части зарплаты в 2018 году, у людей, получающих зарплату, вновь увеличится используемый доход, что окажет положительное влияние на частное потребление. Это налоговое изменение должно немного уменьшить ожидаемый рост заработной платы.

В этом году рост экономической активности влечёт за собой повышение уровня занятости. Спрос на рабочую силу будет продолжать расти, но её предложение очень ограничено, поэтому, по нашим оценкам, в следующем году число работающих уже не будет значительно изменяться. Реорганизация социальных пособий для людей с ограниченной трудоспособностью (которая вынудит их искать работу) увеличит число безработных.

Разница между номинальным ростом зарплаты и производительностью уменьшится, что должно повысить доходность предприятий и их конкурентоспособность на экспортных рынках.