Эксперт: осенью в Каламая начнется настоящий дорожный хаос

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, открытие нового здания Гимназии Густава Адольфа в Каламая добавит в час пик 500 автомобилей и сделает транспортную нагрузку одной из улиц с самым плотным в районе движением критической.

"По сути, у меня нет мнения насчет расширения, но открытие здания школы с более чем 700 учеников 1-6 классов явно повлияет на организацию движения в Каламая. Движение на улице Вана-Каламая сейчас плотное, вдобавок в районе появится несколько новостроек жилых домов, что означает строительную технику и вдобавок также новых жильцов и автомобили. Также поблизости появится Художественная академия, вместе с большим количеством учеников и автомобилями", — сказал Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, ситуация станет особенно сложной, поскольку речь идет о младшей школьной ступени и детей привозят в школу родители.

"Также в здании появится не районная, а городская школа, что означает, что дети будут не сами ходить пешком из соседних домов, а добираться на транспорте родителей. Это означает, что в час пик прибавится до 500 автомобилей. В восемь часов утра там неизбежно будет полный хаос, и город должен сейчас начать разрешать создающуюся ситуацию", — добавил Вахтер.

По оценке Мартина Вахтера, транспортную нагрузку уменьшило бы превращение нового здания Гимназии Густава Адольфа в районную школу. "Вторая возможность — оставить начальную школу в Старом городе и перевести детей постарше в Каламая", — сказал Вахтер.